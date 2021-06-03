Изменения в госзакупках и "тендерные тролли": Рада приняла еще один скандальный закон

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Наталья Некрасова
Верховная Рада, несмотря на замечания некоторых нардепов и предостережения относительно коррупционных рисков, приняла изменения в закон о публичных закупках. Однако в зале парламента развернулись оживленные дискуссии о поправках к документу, передает корреспондент "Комментариев".
Электронные закупки. Иллюстрационное фото
Закон о "Публичных закупках" направлен на то, чтобы защитить деньги налогоплательщиков, напомнил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук. По его мнению, законопроектом №5309 налогоплательщиков пытаются лишить возможности защищать свои права.
Нардеп заявил, что фракция "Слуга народа" создает неравные конкурентные условия в секторе публичных закупок. Он предположил, что существует "список компаний, которые должны выигрывать тендеры". Однако большинство его поправок в законопроекту не были поддержаны парламентом.
В законопроекте также частично ограничивается информация о публичных закупках, подчеркнул политик.
Однако его правку вновь не поддержали, но нардеп продолжил утверждать, что законопроект "насквозь коррупционный" и ограничивает права предпринимателей на участие в тендерах. Позицию профильного комитета объявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ростислава Пидласа. Она отметила, что высказывания Пузийчука "мало касаются" его поправок к законопроекту и только исключают определенные положения закона.
Всего в законопроект №5309 было подано 245 поправок. Проект закона поддержали во втором чтении и в целом 276 нардепов. Документом внесены изменения в ст. 18 закона Украины "О публичных закупках" в соответствии с полномочиями Антимонопольного комитета (АМК) Украины. Рассматривать жалобы о нарушении тендеров имеют право институты уполномоченных АМК и специальные комиссии. Жалобы должны подаваться в виде электронного документа, а субъект обжалования обязан будет предоставлять доказательства о нарушениях.
Принятые изменения в закон о публичных закупках экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал механизмом "ручного распределения миллиардов гривен", намекая на президентскую программу "Большое строительство". 28 мая 2021 года "Укравтодор" и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве объездной дороги вокруг Киева. Стоимость проекта в 85 млрд грн еще в прошлом году назвали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
План сооружения Киевской объездной дороги. Фото: ОП
Законопроект №5309 — не единственный скандальный документ, который 3 июня приняли депутаты Верховной Рады. Нардепы также проголосовали за президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Однако НАБУ и НАЗК уже выступили с заявлением, что этот документ не только усложняет привлечение чиновников к уголовной ответственности, но и создает почву избежать наказания. В Офисе президента Украины отреагировали — Владимир Зеленский заявил, что ветирует принятый 307 нардепами закон.
Напомним, Верховная Рада Украины рассмотрела доработанный проект закона №2713-д по налогам на доходы от азартных игр. Документом предлагалось лотереи и казино частично освободить от уплаты налогов. Законопроект народных депутатов от партии "Слуга народа" раскритиковали в парламенте, не поддержали и направили на очередную доработку.
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