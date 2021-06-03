Изменения в госзакупках и "тендерные тролли": Рада приняла еще один скандальный закон

Верховная Рада, несмотря на замечания некоторых нардепов и предостережения относительно коррупционных рисков, приняла изменения в закон о публичных закупках. Однако в зале парламента развернулись оживленные дискуссии о поправках к документу, передает корреспондент "Комментариев".



Электронные закупки. Иллюстрационное фото

Закон о "Публичных закупках" направлен на то, чтобы защитить деньги налогоплательщиков, напомнил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук. По его мнению, законопроектом №5309 налогоплательщиков пытаются лишить возможности защищать свои права.

"Если вы подаете в Антимонопольный комитет жалобу по проведенному тендеру, то вас, уважаемые предприниматели, сегодняшнее монобольшинство начинает называть "тендерными троллями", а фактически: вы — предприниматели, вы — бизнес, за чей счет сегодня существует наше государство, и вы отстаиваете свои права", — отметил Пузийчук.

Нардеп заявил, что фракция "Слуга народа" создает неравные конкурентные условия в секторе публичных закупок. Он предположил, что существует "список компаний, которые должны выигрывать тендеры". Однако большинство его поправок в законопроекту не были поддержаны парламентом.

"В этом законопроекте с одной стороны снимаются конкретные требования к основаниям отсутствия конкуренции, создаются очевидные коррупционные риски и предоставляется карт-бланш недобросовестным заказчикам, которые будут проводить тендеры в интересах определенных лиц, и одновременно усиливаются требования для организаций лиц с инвалидностью", — заявил Пузийчук .

В законопроекте также частично ограничивается информация о публичных закупках, подчеркнул политик.

"Мы все поддерживаем электронные торги, но открытые торги с ограниченным участием — это что? Закон предусматривает случаи, когда закупки осуществляются без использования этой системы, а что делать с такими закупками? Вы определитесь — или вы поддерживаете полностью или дайте возможность проводить различные формы закупок. Это изменение нужно исключить", — возмущался Пузийчук.

Однако его правку вновь не поддержали, но нардеп продолжил утверждать, что законопроект "насквозь коррупционный" и ограничивает права предпринимателей на участие в тендерах. Позицию профильного комитета объявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ростислава Пидласа. Она отметила, что высказывания Пузийчука "мало касаются" его поправок к законопроекту и только исключают определенные положения закона.

Всего в законопроект №5309 было подано 245 поправок. Проект закона поддержали во втором чтении и в целом 276 нардепов. Документом внесены изменения в ст. 18 закона Украины "О публичных закупках" в соответствии с полномочиями Антимонопольного комитета (АМК) Украины. Рассматривать жалобы о нарушении тендеров имеют право институты уполномоченных АМК и специальные комиссии. Жалобы должны подаваться в виде электронного документа, а субъект обжалования обязан будет предоставлять доказательства о нарушениях.

Принятые изменения в закон о публичных закупках экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал механизмом "ручного распределения миллиардов гривен", намекая на президентскую программу "Большое строительство". 28 мая 2021 года "Укравтодор" и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве объездной дороги вокруг Киева. Стоимость проекта в 85 млрд грн еще в прошлом году назвали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"100 млрд грн, которые предлагает Зеленский вывести из-под тендера на строительство объездной дороги вокруг Киева, равны годовому бюджету на все автодороги Украины. Своя компания, по одному контракту. Каждый украинец будет платить еще долгие годы после Зеленского. Не факт: будет ли дорога, и какая она будет, а платить придется", — заявил Омелян.





План сооружения Киевской объездной дороги. Фото: ОП

Законопроект №5309 — не единственный скандальный документ, который 3 июня приняли депутаты Верховной Рады. Нардепы также проголосовали за президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Однако НАБУ и НАЗК уже выступили с заявлением, что этот документ не только усложняет привлечение чиновников к уголовной ответственности, но и создает почву избежать наказания. В Офисе президента Украины отреагировали — Владимир Зеленский заявил, что ветирует принятый 307 нардепами закон.



Напомним, Верховная Рада Украины рассмотрела доработанный проект закона №2713-д по налогам на доходы от азартных игр. Документом предлагалось лотереи и казино частично освободить от уплаты налогов. Законопроект народных депутатов от партии "Слуга народа" раскритиковали в парламенте, не поддержали и направили на очередную доработку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!