Как бороться с нелегальным оборотом топлива в Украине - мнение экспертов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Реально ли навести в этой сфере порядок? Не выглядит ли это, как вмешательство Кабмина в рыночные отношения? Или правительство идет правильным путем? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Это — борьба с последствиями, а не с причинами

Специалисту по госполитике в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), доктору наук по государственному управлению Геннадию Рябцеву нынешние намерения Кабмина Украины касательно ужесточения борьбы с нелегальными участниками рынка нефтепродуктов до боли напоминают решения предшественников – правительства Гончарука.

"Предыдущий Кабмин так же показательно боролся с "подзаборниками", закрыв, по утверждению правительства Гончарука, более 800 нелегальных заправок. Однако как тогда, так и сейчас это — борьба с последствиями, а не с причинами. Подтверждением этому является тот факт, что большинство АЗС, "закрытых" год назад, успешно функционируют до сих пор", — подчеркивает Геннадий Рябцев.

По его мнению, целесообразнее было бы лишить эти заправки топлива, которым они торгуют. Это преимущественно продукция заводов малой производительности (мини-НПЗ – нефтеперерабатывающие заводы), а также всевозможные суррогаты на основе прямогонного бензина, газового конденсата, растворителей и спиртовых добавок.

"Такие нелегальные заводы, иногда называемые "миксерами", во множестве функционируют в разных регионах Украины. Но их деятельность упорно не замечает как центральная, так и местная власть", — отмечает эксперт.

Он также считает, что не меньший урон теневикам могло бы нанести восстановление государственной системы контроля качества и безопасности нефтепродуктов.

"Она была благополучно развалена более 10 лет назад. Сегодня заправщик не несет никакой ответственности за соответствие реализуемого им топлива техническому регламенту, за безопасные условия работы (что отражается и на клиентах, и на окружающей среде). Даже если проверяющие органы захотят проверить что-либо на подозрительном объекте, они вынуждены предупреждать о своем визите за 10 дней. Такое положение дел необходимо менять. Вместо этого Кабмин вновь намерен разослать "летучие бригады" по регионам, чтобы затем отчитаться в СМИ о проведенной работе. По сути, ничего не меняя", — резюмирует Геннадий Рябцев.

Порядок на рынке топлива — прямая обязанность правительства

Экономический эксперт Александр Гаврутенко уверен: "Порядок на рынке топлива можно и нужно наводить. И это не вмешательство в рынок, а прямая обязанность правительства — поддерживать его здоровое состояние и цивилизовано развивать".

По словам эксперта, любая нелегальная деятельность, на любом рынке, сама по себе вредит самому рыночному принципу.

"Так подрывается и уничтожается здоровая конкуренция, а значит и возможность развиваться сектору в интересах и потребителя, и государства, и самих участников рынка. Поэтому важно, чтобы для наведения порядка был задействован широкий круг заинтересованных сторон, которые не только скорректируют неработающие или ущербные правила, а и скоординируют свою борьбу с нарушителями общих для всех договоренностей и законов", — подчеркивает Александр Гаврутенко.

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