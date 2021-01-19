Как Украине увеличить поставки вооружения за границу: названы пути

Предприятия, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром", планируют увеличить производственные поставки за рубеж. Об амбициозных планах сообщается на официальном сайте концерна.

Украина планирует увеличить экспорт военной продукции. Фото из открытых источников

Разнообразное вооружение, а также военная техника отечественного производства — именно такую продукцию собираются в увеличенном объеме экспортировать иностранным государствам. Возможности внедрения замыслов в жизнь обсудили во время встречи гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев и председатель Государственной службы экспортного контроля Украины Александр Павличенко.

Самой большой проблемой в сотрудничестве с зарубежными клиентами сейчас является срок рассмотрения заявок о выдаче разрешительных документов. Такие бумаги необходимые организациям, занимающимся экспортом военной продукции. И хотя украинское законодательство отводит 90 дней для получения согласия или отклонения заявки, на самом деле процесс может затянуться до года. Причина — в несовершенстве нормативной базы и определенных межведомственных процедурах.

Чтобы исправить ситуацию и все же увеличить поставки военной техники и вооружения за границу, в Украине планируют модернизировать систему подачи обращений. По словам главы ГСЭКУ Александра Павличенко, к концу 2021 года процедура будет доступна в электронном виде. Помимо прочего, это упростит коммуникацию с большинством органов власти.

"Укроборонпром" собирается предоставлять всю необходимую поддержку в создании такой системы.

"По нашему мнению, это уменьшит сроки выдачи разрешительных документов предприятиям, что, в свою очередь, позволит увеличить объемы экспорта вооружения и военной техники во исполнение соответствующего поручения Президента Украины", — подчеркнул глава концерна Юрий Гусев.

На февраль 2021 уже запланировано проведение первого семинара, общего для двух ведомств по улучшению системы экспорта оборонной продукции.

Ранее "Комментарии" сообщали, что глава "Укроборонпрома" подробно рассказал, ждет ли концерн в будущем ликвидация.

Также на портале можно узнать, какие именно ракетные комплексы начали изготавливать по заказу Минобороны в Украине.

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