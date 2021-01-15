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Главная Новости Бизнес госсектор «Нептун» на страже Украины — началось изготовление ракетных комплексов для Минобороны
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«Нептун» на страже Украины — началось изготовление ракетных комплексов для Минобороны

Ракетные комплексы обещают доставить украинским военным для использования в ближайшее время

сегодня, 17:47
Автор:

Вечканова Елена

Киевское конструкторское бюро "Луч" начало изготовление специальных ракетных комплексов "Нептун". О результатах инспекции рабочего процесса на госпредприятии сообщил председатель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

«Нептун» на страже Украины — началось изготовление ракетных комплексов для Минобороны

"Нептун" производит украинское предприятие. Фото: rnbo.gov.ua

На вооружение ВСУ ракетные установки приняли еще в августе 2020 года. Впрочем контракт на изготовление береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" предприятие "Луч" заключило только в декабре. Сейчас же военную технику активно разрабатывают и собирают ответственные работники.

Юрий Гусев побывал на предприятии совместно с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым. Во время рабочей поездки они узнали о будущих перспективах по совершенствованию различных ракетных комплексов. Об амбициозных планах "Луча" подробно рассказал глава предприятия, Герой Украины Олек Коростелев.

Впрочем, главным на повестке дня все же осталась разработка "Нептуна".

"Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии — ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт", — написал Юрий Гусев в Facebook.

Поставка военной техники для нужд украинских военных запланировано непосредственно на 2021 год.

Для справки. Крылатые ракеты, которые использует "Нептун", могут выполнять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы ракетного комплекса достигает 300 км. Сверхвысокие углы обзора и возможность определения и захвата цели на расстоянии до 50 км обеспечены головкой самонаведения ракеты.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Министерство обороны получит три новых самолета: знаем, когда и кто производитель.

Также издание публиковали прогнозы главы "Укроборонпрома" относительно будущих планов предприятия.


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Источник: https://www.facebook.com/Husyev/posts/741929336753072
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