Расследование в Укрзализныце: кто попадет под удар

Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследование фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства органами управления, приведшими к значительному ухудшению технического состояния предприятия. О том, кто может попасть под удар и каковы возможные последствия расследования рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Основные вопросы будут к Наблюдательному совету"

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что даже предварительный перечень вопросов, который попал в СМИ (и будет еще дорабатываться) показывает, что парламент всерьез решил заняться железной дорогой.

Отметим, что среди основных задач ВСК:

проведение проверки и оценки состояния УЗ; фактов о возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины правлением и набсоветом УЗ (что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей); проверка соблюдения закона "О публичных закупках" и порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19); проверка рациональности использования госимущества.

"Анализ деятельности УЗ намерены проводить за период с 2015 по 2020 годы. Достаточно логично, — считает Андрей Рязанцев. — В 2015-м компания находилась в сложнейшей ситуации: 4-х дневный рабочий график, 16 млрд убытков. Очень похоже на то, что имеем в УЗ сегодня. Потом был период, скажем так, небольшого ренессанса. Предприятие вышло на уровень прибыльности, были заложены основные стратегии в соответствии с европейскими директивами. Началось движение на улучшение качества работы УЗ. Удалось достичь увеличения капиталовложений, улучшения уровня зарплат, финансово-экономических показателей. Удалось (уже, правда, сегодняшним управляющим) позаимствовать деньги на европейских рынках. Но за 2020 год — просто головокружительное падение вниз".

По словам эксперта, годовые убытки могут достигнуть 11 млрд. Естественно, наблюдается падение ликвидности.

"Мы видим отсутствие контроля за расходованием денежных средств. Сегодня УЗ уже переносит сроки оплаты своих обязательств, — подчеркивает Андрей Рязанцев. — Скорее всего, вопросы будут к набсовету. Поскольку именно после его прихода начали значительно ухудшаться все показатели УЗ. Но, думаю, будут вопросы и к другим участникам управления компанией. Возможно не только на уровне УЗ. Что касается сегодняшнего руководства, правления под руководством Жмака (глава правления Укрзализныци Владимир Жмак – ред.), безусловно, будут претензии в сторону господина Эзугбая (бывший глава грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая возглавляет в УЗ направление по грузовым перевозкам – ред.). Вопреки директиве Евросоюза, он организовал внутри компании филиал грузовых перевозок Карго. Будут вопросы по поводу использования вагонного парка, значительно удешевления стоимости использования (в разы, по сути говоря). Как один из примеров — передача вагонов почти вдвое дешевле Метинвесту. Это будут претензии сегодняшнему руководству".

"Расследование — спецоперация украинских олигархов"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук отмечает, что УЗ сегодня — один из крупнейших госактивов, фактически находящийся под внешним управлением.

"И сейчас появляется новость о создании ВСК касательно деятельности УЗ. Думаю, в данном случае это — инструмент противодействия внешнему управлению Украиной, осуществляемому западными структурами. В стабильной работе УЗ заинтересованы все наши финансово-промышленные группы. Возможно, с их подачи и наносится удар по топ-менеджменту УЗ, который является, по сути, компрадорами западных государств. Не исключаю, что создание ВСК — это спецоперация наших олигархов (или одного из них) в рамках госструктуры, которая находится сегодня под международным управлением", — говорит Никита Трачук.

По его мнению, вряд ли стоит ожидать ощутимых последствий по итогам деятельности ВСК. Равно как коренных преобразований в самой УЗ.

"Данное действие, с моей точки зрения, не ставит своей целью реальное разрешение проблем, которых в УЗ множество. От плохой инфраструктуры, некачественных вагонов — до неэффективного управления при космических зарплатах топ-менеджмента. Скорее мы видим элементы некой внутривидовой борьбы между внутренним капиталом и транс-национальным".

Как сообщал портал "Комментарии", украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение стоимости железнодорожных билетов, потому что "Укрзализныця" и так терпит убытки. Об этом рассказал глава компании Владимир Жмак.





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