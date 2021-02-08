"Укравтодор" построит мост за 11 миллиардов гривен - подробности

Государственное агентство "Укравтодор" займется строительством нового моста в Кременчуге. На возведение сооружения из государственного бюджета было выделено 11,25 миллиарда гривен. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

"Укравтодор" потратит 11 миллиардов гривен на строительство нового моста. Фото: autoua.net

Строительство будет проходить совместно с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Представители "Укравтодора" сообщили, что новый мост разгрузит и упростит логистические маршруты в центре Украины. На будущем участке дороги будет увеличена допустимая скорость для автомобилей.

"Все участки, подпадающих под зону строительства, приобретаемых за государственные средства. Если это будут частные участки, где проживают люди, или еще какие-то частные участки, они будут покупаться, передаваться в собственность государства, а люди будут получать денежную компенсацию за это", — отметил глава "Укравтодора" Иван Краповницкий.

По предварительным данным, новый мост будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Сооружение будет соединять дорогу Н-08 с уличной сетью Кременчуга.

Известно, что длина моста будет достигать трех километров.

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