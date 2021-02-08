"Укравтодор" построит мост за 11 миллиардов гривен - подробности

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Кириєнко Анна
Государственное агентство "Укравтодор" займется строительством нового моста в Кременчуге. На возведение сооружения из государственного бюджета было выделено 11,25 миллиарда гривен. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".
"Укравтодор" потратит 11 миллиардов гривен на строительство нового моста. Фото: autoua.net
Строительство будет проходить совместно с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.
Представители "Укравтодора" сообщили, что новый мост разгрузит и упростит логистические маршруты в центре Украины. На будущем участке дороги будет увеличена допустимая скорость для автомобилей.
По предварительным данным, новый мост будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Сооружение будет соединять дорогу Н-08 с уличной сетью Кременчуга.
Известно, что длина моста будет достигать трех километров.
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