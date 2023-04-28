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Укрпочта понесла значительные убытки: обнародованные цифры за 2022 год

Укрпочта понесла убытки на сумму более миллиарда гривен в 2022 году.

28 апреля 2023, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Укрпочта обнародовала финансовые результаты за 2022 год, где указала чистый убыток в размере 1,258 млрд гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Укрпочта понесла значительные убытки: обнародованные цифры за 2022 год

Укрпочта понесла убытки в 2022 году. Фото из открытых источников

Укрпочта сообщила, что доход от реализации товаров и услуг за 2022 год снизился на 7,7% по сравнению с 2021 годом и составляет 10,3 млрд гривен. В компании заявили, что доходы от торговли выросли на 41,9%, а объем посылок на внутреннем и международном рынках остался на уровне прошлого года.


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Однако уменьшились объемы письменной корреспонденции на 55,4%, что повлекло за собой снижение дохода компании на 18,3%. Также уменьшились доходы от распространения периодики на 22,4% из-за закрытия печатных изданий и миграции населения.

Таким образом Укрпочта понесла общий ущерб на сумму в 1,258 млрд гривен. Из которых 402,1 млн гривен было потеряно из-за колебаний курса валют, а еще 216,9 млн гривен из-за утраченных активов на временно оккупированных территориях, в частности Донецкой, Харьковской, Луганской и других областей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о замечаниях главы НБУ Андрея Пышного, который сказал, что изменения в бюджет, предусматривающие дополнительные расходы на военных, могут негативно повлиять на сотрудничество с международными партнерами. Однако глава НБУ подчеркнул, что влияние таких действий можно будет оценить после подписания соответствующего закона.

Также "Комментарии" писали о цене каждого закона Верховной Рады для украинцев. Оказалось, что на один принятый закон ВРУ тратит более 12 млн. гривен, а законопроект стоит около 1,234 млн. гривен.



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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57897-ukrposhta-opriljudnila-finansovi-rezultati-2022-roku
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