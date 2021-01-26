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Главная Новости Бизнес госсектор В 2020 году из бюджета Украины не было освоено более 67 млрд гривен — Счетная палата
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В 2020 году из бюджета Украины не было освоено более 67 млрд гривен — Счетная палата

Дефицит государственного бюджета в 2020 году стал крупнейшим за последнее десятилетие

сегодня, 14:40
Автор:

Вечканова Елена

В 2020 году из государственного бюджета Украины не было использовано более 67 млрд гривен на запланированные расходы. Об отклонении от первоначального плана сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

В 2020 году из бюджета Украины не было освоено более 67 млрд гривен — Счетная палата

Более 67 млрд гривен из бюджета Украины не были освоены в 2020 году. Фото из открытых источников

По словам чиновника, плюс в том, что план доходов бюджета Украины был перевыполнен на 9 млрд гривен. В процентных пропорциях это не слишком много — всего лишь 0,8%. План расходов же не был выполнен на более чем 67 млрд гривен. Как сообщил Пацкан, это 5% от задуманного.

Больше всего неосвоенных средств приходится на два министерства — здравоохранения и социальной политики. Так, в Минздраве расходы по бюджетным программам меньше на 10,5 млрд гривен (7,7%). Интересно, что 2,1 млрд гривен из этих средств должны быть потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты, тестов на определение COVID-19, оборудование и доплаты работникам лабораторий. Эта часть финансов выделялась изначально из Фонда борьбы с коронавируса. Впрочем, больше всего в медицинской сфере не освоили средств для возмещения расходов на медобслуживание населения по фактически предоставленных услуг — 2,7 млрд гривен.

В 2020 году из бюджета Украины не было освоено более 67 млрд гривен — Счетная палата - фото 2

Невыполнение плана расходов по Минсоцполитики несколько "скромнее" — 5,8 млрд гривен. 4,7 млрд — это средства для одноразовой "материалки" застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за введения карантинных мероприятий. Не освоен почти 171 млн гривен для выплат медикам и членам их семей. Впрочем, как утверждает Валерий Пацкан, это произошло из-за оплаты фактически оказанных выплат.

"Не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины — на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития — на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН — на 3,7 млрд грн (8,2%), МВД — на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны — на 1,6 млрд грн (1,4%)", — говорится в сообщении Счетной палаты.

Стоит указать, что некоторые расходы активно осваивались уже в декабре, накануне Нового года. По убеждению Пацкана, это может привести к увеличению рисков неэффективного использования государственных средств.

Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета отклонился от плана на 83,4 млрд гривен, составляя 217 млрд гривен. В любом случае это попадает в пределы установленного законом предельного объема в 298 млрд.

"Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", — сказал Валерий Пацкан.

Ранее "Комментарии" исследовали другую важную для наполнения госбюджета Украины тему — транш МВФ. Совместно с экспертами журналисты исследовали, когда и при каких условиях нашему государству могут перечислить необходимые средства.


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Источник: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1031
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