В 2020 году из бюджета Украины не было освоено более 67 млрд гривен — Счетная палата

В 2020 году из государственного бюджета Украины не было использовано более 67 млрд гривен на запланированные расходы. Об отклонении от первоначального плана сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Более 67 млрд гривен из бюджета Украины не были освоены в 2020 году. Фото из открытых источников

По словам чиновника, плюс в том, что план доходов бюджета Украины был перевыполнен на 9 млрд гривен. В процентных пропорциях это не слишком много — всего лишь 0,8%. План расходов же не был выполнен на более чем 67 млрд гривен. Как сообщил Пацкан, это 5% от задуманного.

Больше всего неосвоенных средств приходится на два министерства — здравоохранения и социальной политики. Так, в Минздраве расходы по бюджетным программам меньше на 10,5 млрд гривен (7,7%). Интересно, что 2,1 млрд гривен из этих средств должны быть потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты, тестов на определение COVID-19, оборудование и доплаты работникам лабораторий. Эта часть финансов выделялась изначально из Фонда борьбы с коронавируса. Впрочем, больше всего в медицинской сфере не освоили средств для возмещения расходов на медобслуживание населения по фактически предоставленных услуг — 2,7 млрд гривен.





Невыполнение плана расходов по Минсоцполитики несколько "скромнее" — 5,8 млрд гривен. 4,7 млрд — это средства для одноразовой "материалки" застрахованным лицам, которые могут потерять доходы из-за введения карантинных мероприятий. Не освоен почти 171 млн гривен для выплат медикам и членам их семей. Впрочем, как утверждает Валерий Пацкан, это произошло из-за оплаты фактически оказанных выплат.

"Не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины — на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития — на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН — на 3,7 млрд грн (8,2%), МВД — на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны — на 1,6 млрд грн (1,4%)", — говорится в сообщении Счетной палаты.

Стоит указать, что некоторые расходы активно осваивались уже в декабре, накануне Нового года. По убеждению Пацкана, это может привести к увеличению рисков неэффективного использования государственных средств.

Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета отклонился от плана на 83,4 млрд гривен, составляя 217 млрд гривен. В любом случае это попадает в пределы установленного законом предельного объема в 298 млрд.

"Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", — сказал Валерий Пацкан.

Ранее "Комментарии" исследовали другую важную для наполнения госбюджета Украины тему — транш МВФ. Совместно с экспертами журналисты исследовали, когда и при каких условиях нашему государству могут перечислить необходимые средства.

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