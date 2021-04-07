В СНБО прокомментировали реформу «Укроборонпрома»

Последние годы стали очень важными в плане реформации оборонной сферы в Украине. Превращение концерна "Укроборонпром" в акционерные общества потихоньку продолжается, хотя порой и случаются эксцессы.

Данилов позитивно отзывается о реформе "Укроборонпрома". Фото: УНИАН

В разговоре с представителями издания LB.UA своей оценкой реформы предприятия поделился представитель Совета нацобороны и безопасности Алексей Данилов.



По мнению чиновника, изменения в работе "Укроборонпрома" можно будет воочию увидеть уже в ближайшее время.

Как утверждает Данилов, любой реформой невозможно быть удовлетворенным на все сто процентов, однако Украина старается улучшить свою "оборонку" всеми возможными способами. К этому, по словам секретаря СНБО, больше всего подталкивает осознание изначальной цели создания концерна.

Алексей Данилов говорит, что "Укроборонпром" мог быть сформирован представителями российского правительства. Причастность России к работе украинского оборонного комплекса, по мнению Данилова, объяснила бы последующую монополизацию этого рынка нашим северным соседом.

Также чиновник добавляет, что к реформированию "Укроборонпрома" в нашей стране следовало приступить сразу после Революции Достоинства, еще в 2014 году. Конкретных причин, почему этого не было сделано, Данилов не называет. Вместе с этим он подчеркивает, что нынешняя реформа необходима не только для улучшения внутренних процессов. Алексей Данилов уверен, что изменения в госконцерне плодотворно скажутся на близости Украины к вступлению в Североатлантический Альянс.

Упомянул Данилов в разговоре и ракеты "Нептун", использованием которых интересуется не только армия, но и обычные граждане. Чиновник говорит, что процесс стабильно развивается и производство этой продукции идет своим чередом. При этом, подчеркивает представитель СНБО, ему бы лично хотелось ускорить этот процесс, но он понимает, что есть определенные технологические требования.

В целом к реформе "Укроборонпрома" Алексей Данилов относится позитивно.

Прогресс в плане развития оборонной сферы в Украине отмечает и военный эксперт Влад Волошин. В беседе с журналистом портала "Комментарии" он детально описал, чего ожидает от изменений в "Укроборонпроме".

Также на сайте можно узнать, как секретарь СНБО реагирует на эскалацию российско-украинской войны на Донбассе.

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