Ветераны ООС прокомментировали производство ракетных комплексов «Нептун»

Государственный концерн "Укроборонпром" начал производство ракетных комплексов "Нептун" на заказ Министерства обороны Украины. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии.

Нептун (фото из открытых источников)

ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт.

Как рассказал информационному агентству "Комментарии-Украина" председатель ОО “Спілка ветеранів АТО” Павел Федоров, производство ракетных комплексов "Нептун" — это важный шаг для оборонного комплекса страны.

"Мы сейчас пользуемся советским наследием. Все оружие, которое находится в вооруженных силах Украины, оно так или иначе советского производства. Все это морально и физически устарело. Новые комплексы "Нептун" — это украинская разработка. Мы становимся абсолютно независимым военным образованием", — сказал Павел Федоров.

По его словам, вооружение украинской армии выходит на уровень европейских оборонных стандартов.

Напомним, киевское конструкторское бюро "Луч" начало изготовление специальных ракетных комплексов "Нептун". О результатах инспекции рабочего процесса на госпредприятии сообщил председатель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев. На вооружение ВСУ ракетные установки приняли еще в августе 2020 года. Впрочем, контракт на изготовление береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" предприятие "Луч" заключило только в декабре.

Сейчас же военную технику активно разрабатывают и собирают ответственные работники. Юрий Гусев побывал на предприятии совместно с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым. Во время рабочей поездки они узнали о будущих перспективах по совершенствованию различных ракетных комплексов.

Также издание публиковали прогнозы главы "Укроборонпрома" относительно будущих планов предприятия.







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