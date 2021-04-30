Витренко рассказал о своей будущей зарплате в "Нафтогазе"

Назначенный накануне главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко утверждает, что пока что ему неизвестен размер будущей заработной платы на должности, при этом сумма его не беспокоит. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет "УНИАН".

Юрий Витренко - фото из открытых источников

"Мне прямо сказали, что не будет у меня таких высоких зарплат в "Нафтогазе", и я тогда сказал, что я понимаю всю сложность ситуации. Когда раньше приходил (в компанию — УНИАН), то работал не для денег. То есть не я себе устанавливаю зарплату и для меня это не приоритет", — сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что в первую очередь его задачей является сделать государство сильным, а не зарабатывать деньги на государственной должности.

Кроме того, Витренко отметил, что еще не подписал трудовой контракт, соответственно информации о том, какой будет заработная плата, у него нет:

"Мне просто сказали, что она будет намного меньше. Меньше – так меньше, меня это не беспокоит", — добавил он.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на заседании 28 апреля уволил с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на его место, на то время исполняющего обязанности министра энергетики, Юрия Витренко. Смена руководства в НАК Нафтогаз Украины может привести к срыву подготовки к новому зимнему сезону, сообщают в компании. Также это якобы грозит осложнением переговоров о предоставлении международной помощи. Действительно ли существуют такие риски – или кто-то просто не хочет потерять лакомые места? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам.

















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