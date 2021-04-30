logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес госсектор Витренко рассказал о своей будущей зарплате в "Нафтогазе"
commentss НОВОСТИ Все новости

Витренко рассказал о своей будущей зарплате в "Нафтогазе"

В первую очередь глава "Нафтогаза" хочет сделать государство сильным

30 апреля 2021, 14:29
Автор:

Елизавета Черных

Назначенный накануне главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко утверждает, что пока что ему неизвестен размер будущей заработной платы на должности, при этом сумма его не беспокоит. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет "УНИАН". 

Витренко рассказал о своей будущей зарплате в "Нафтогазе"

Юрий Витренко - фото из открытых источников

"Мне прямо сказали, что не будет у меня таких высоких зарплат в "Нафтогазе", и я тогда сказал, что я понимаю всю сложность ситуации. Когда раньше приходил (в компанию — УНИАН), то работал не для денег. То есть не я себе устанавливаю зарплату и для меня это не приоритет", — сказал Витренко. 

Глава "Нафтогаза" также отметил, что в первую очередь его задачей является сделать государство сильным, а не зарабатывать деньги на государственной должности. 

Кроме того, Витренко отметил, что еще не подписал трудовой контракт, соответственно информации о том, какой будет заработная плата, у него нет: 

"Мне просто сказали, что она будет намного меньше. Меньше – так меньше, меня это не беспокоит", — добавил он.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на заседании 28 апреля уволил с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на его место, на то время исполняющего обязанности министра энергетики, Юрия Витренко. Смена руководства в НАК Нафтогаз Украины может привести к срыву подготовки к новому зимнему сезону, сообщают в компании. Также это якобы грозит осложнением переговоров о предоставлении международной помощи. Действительно ли существуют такие риски – или кто-то просто не хочет потерять лакомые места? Чтобы разобраться в этих вопросах, "Комментарии" обратились к экспертам.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/vitrenko-rasskazal-o-svoey-budushchey-zarplate-v-naftogaze-novosti-segodnya-11406892.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ