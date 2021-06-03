Война на Донбассе и с коррупцией: о чем рассказал глава НАПК в ООН

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Наталья Некрасова
Украина ведет активную борьбу с коррупционерами и за семь лет стала одним из мировых лидеров в разработке антикоррупционных IТ-решений. Об этом во время выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции в Нью-Йорке заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.
Коррупция. Фото из открытых источников
Победить в войне на Донбассе и борьбе с коррупционерами Украина может только с помощью прогрессивного оружия, считает глава НАПК. Современные цифровые инструменты, качественное законодательство и сильные антикоррупционные институты должны помочь Украине искоренить коррупцию, отметил чиновник.
По его словам, введение электронной системы государственных закупок Prozorro за последние пять лет позволило Украине сэкономить на госзакупках более 6 млрд долл.
Реестр электронных деклараций НАПК имеет самую большую базу данных об активах публичных служащих и открыт для всех украинцев, продолжил Новиков. Ежегодно чиновники подают в реестр более 800 тыс. деклараций, а система автоматически сравнивает их с данными 14 других госреестров.
Он добавил, что НАБУ активизировало сотрудничество Украины с коллегами из Польши и США, а от Антикоррупционного суда ожидают заслуженных наказаний для коррупционеров.
Напомним, Верховная Рада, несмотря на замечания некоторых нардепов и предостережения о коррупционных рисках, приняла изменения в закон о публичных закупках. Некоторые нардепы считают его "насквозь коррумпированным". Однако законопроект №5309 — не единственный скандальный документ, который одобрен в Раде 3 июня. Нардепы также приняли президентский законопроект №4651, которым вернули наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях. НАБУ и НАЗК выступили с заявлением, что он не только усложняет привлечение чиновников к уголовной ответственности, но и создает почву избежать наказания. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ветирует этот закон.
Нардепы также рассмотрели доработанный проект закона №2713-д по налогам на доходы от азартных игр. Документом предлагалось лотереи и казино частично освободить от уплаты налогов. Законопроект народных депутатов от партии "Слуга народа" не поддержали и направили на очередную доработку.
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