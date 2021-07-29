За полгода чистый убыток "Центрэнерго" вырос на 20% - доходы сократились на 37,6%

В январе-июне 2021 года государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" увеличила чистый убыток на 19,9% до 591,19 млн гривен, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 1-е полугодие 2021 года, передают "Українські Новини".

Центрэнерго - фото из открытых источников

Согласно финансовой отчетности, в январе-июне "Центрэнерго" сократило чистый доход на 37,6%, или на 3,475 млрд гривен, до 5,773 млрд гривен. Также за 6 месяцев компания увеличила валовый убыток на 34,8% до 337,59 млн гривен. При этом собственный капитал сократился на 32%, а именно показатель собственного капитала является основой для формирования стартовой цены продажи предприятия. Текущие обязательства предприятия также выросли на 4%.

Отдельно стоит отметить двукратное падение поступлений от реализации продукции в сравнение с первым полугодием 2020 года, а значит финансовая назгузка на предприятие возросла, что может в будущем привести к его банкротству.

Как сообщало издание ранее, ФГИ намеревается продать "Центрэнерго" до конца года. В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков — угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

Известно, что 78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что государство может сделать, дабы не повышать стоимость электричества в будущем. Специалисты утверждают, что в первую очередь от руководства страны следует требовать ликвидации "фирм-прокладок" и устранение монополий. Но на это, разумеется, нужна политическая воля и способность этим монополистам противостоять.

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