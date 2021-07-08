Тарифы в Украине: как оптимизировать цену на электроэнергию

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Вечканова Елена
Тарифы на коммунальные услуги продолжают волновать украинцев. И хотя стоимость электроэнергии пока остается неизменной — 1,68 грн за 1 кВт/час, — разговоры о возможных ценовых горках регулярно появляются в обществе. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, как можно оптимизировать цену на электроэнергию.
Эксперты рассказали, как оптимизировать стоимость электроэнергии. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Специалисты утверждают, что в первую очередь от руководства страны следует требовать ликвидации "фирм-прокладок" и устранение монополий. Но на это, разумеется, нужна политическая воля и способность этим монополистам противостоять.
При этом специалисты подчеркивают, что действующая власть якобы демонстрирует полное нежелание создавать здоровую конкуренцию на топливно-энергетическом рынке.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может быть с энергетическим рынком Украины после отказа от электричества из Беларуси и России. Детально о мнении экспертов — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как изменились тарифы на газ для украинцев в июле.
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