Тарифы в Украине: как оптимизировать цену на электроэнергию

Тарифы на коммунальные услуги продолжают волновать украинцев. И хотя стоимость электроэнергии пока остается неизменной — 1,68 грн за 1 кВт/час, — разговоры о возможных ценовых горках регулярно появляются в обществе. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, как можно оптимизировать цену на электроэнергию.

Эксперты рассказали, как оптимизировать стоимость электроэнергии. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Специалисты утверждают, что в первую очередь от руководства страны следует требовать ликвидации "фирм-прокладок" и устранение монополий. Но на это, разумеется, нужна политическая воля и способность этим монополистам противостоять.

"Нам нужен социальный энерготариф, который был бы ниже себестоимости. И просто необходима национальная промышленная политика, четко разработанная система, позволяющая защищать интересы потребителей. Если частный бизнес хочет продавать электроэнергию по себестоимости или выше, пусть тогда построит энергоблоки, станции и другие объекты ТЭК. На мой взгляд, нам нужно ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов", — говорит украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

При этом специалисты подчеркивают, что действующая власть якобы демонстрирует полное нежелание создавать здоровую конкуренцию на топливно-энергетическом рынке.

"В стране присутствует невероятная централизация. Если Ахметов является основным поставщиком, то Коломойский и Пинчук — это главные потребители. В таких условиях рождаются монополии, не собирающиеся как-то раскрывать механизмы своей работы и сопротивляющиеся каким бы то ни было прозрачности и реформам. Ситуация на рынке электроэнергии в Украине является отражением проблем в масштабе целой страны: отсутствие реального желания бороться с монополиями и создания конкуренции. В отсутствии прогресса по этой линии улучшения ситуации в лучшую сторону не произойдет", — подчеркивает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может быть с энергетическим рынком Украины после отказа от электричества из Беларуси и России. Детально о мнении экспертов — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как изменились тарифы на газ для украинцев в июле.

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