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Доверие и вовлеченность: эксперты назвали маркетинговые тренды на 2021 год

Кризис, связанный с пандемией, вызвал изменения в подходах к ведению бизнеса

сегодня, 12:11
Автор:

Сергей Медведев

Пандемия коронавируса негативным образом отразилась на мировой экономике. Некоторым компаниям, чтобы выжить, приходится в корне менять стратегию развития. Смещаются также приоритеты в области маркетинга, связанные с изменениями в обществе. Ведущие маркетологи мира выделили несколько ключевых позиций, на которые стоит сделать акценты при планировании деятельности на следующий год. 

Доверие и вовлеченность: эксперты назвали маркетинговые тренды на 2021 год

Так, одним из трендов специалисты называют доверие, поскольку в сложный период  брендам нужно ориентироваться на то, что люди по-настоящему ценят, а также позаботиться, чтобы обещания соответствовали их компетенциям и возможностям. Для достижения подобных целей стоит использовать прозрачную, четкую и последовательную коммуникацию.

Согласно данным Deloitte, потребители  с вероятностью в 2,8 раза выше продолжат пользоваться услугами бренда, если компания демонстрирует прозрачность в отношении своих намерений.

 Помимо доверия, маркетологи советуют обратить внимание на вовлеченность.

 Две трети компаний из опроса Deloitte сообщили, что изменили способ взаимодействия с потребителями из-за пандемии. 56% респондентов в течение последнего года непосредственно взаимодействовали с брендом, включая публикации в соцсетях, создание оригинального контента и даже совместной работе над продуктами. В частности, потребители могут помогать компаниям создавать товары и услуги в инновационных лабораториях, а также выступать от их имени на конференциях или на форумах сообществ.

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Источник: https://adsider.com/ua/7-kliuchovykh-marketynhovykh-trendiv-2021-roku/
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