Forbes обновил рейтинг украинских миллиардеров: кто оказался богаче остальных

В течение последнего года большинство украинских миллиардеров стали еще богаче. Причиной тому стали как показатели их бизнеса, так и пандемия коронавируса, которая оказала значительное влияние на мировую экономику. Состояние богатейших украинцев выросло благодаря росту цен на сталь, которая за год подорожала приблизительно на 300 долл. и достигла отметки в 700 долл. за тонну.



Ринат Ахметов. Фото из открытых источников

В этом году место в списке миллиардеров потерял Юрий Косюк. Это произошло из-за того, что его ключевой актив – МХП – значительно просел в цене. Также в список не попали и владельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги.

Лидерство в рейтинге богатейших людей Украины в нынешнем году досталось олигарху Ринату Ахметову. Украинский Forbes оценивает его состояние в 7,6 млрд долларов. Кроме того, Ахметов находится на 330 месте в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала. Самыми крупными его активами называют Метинвест (3,3 млрд долл.) и ДТЭК (2,1 млрд долл.).

Второе место Forbes Украина отдал Виктору Пинчуку, состояние которого оценивают в 2,5 млрд долл. При этом, еще в июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в 1,4 млрд долл.

Третье место в рейтинге досталось Константину Жеваго. Его состояние оценивают в 2,4 млрд долл.

Четвертую строчку в рейтинге богатейших украинцев получил Игорь Коломойский с состоянием в 1,8 млрд долл.

На пятом месте оказался Геннадий Боголюбов с 1,7 млрд долл. активов в 2021 году.

На шестом – Петр Порошенко с 1,6 млрд долл.

На седьмом – Вадим Новинский с состоянием 1,4 млрд долл.

Напомним, миллиардер рассказал, как разбогатеть и куда инвестировать деньги.

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