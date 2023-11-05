Кто самая богатая женщина мира и какое состояние она имеет

Мы постоянно слышим, что самым богатым мужчиной мира является американский бизнесмен Илон Маск, однако мало кто знает что-то о самой богатой женщине мира — Франсуазе Беттанкур Мейерс. Кто она, какое ее состояние и чем занимается.

Франсуаза Беттанкур Мейерс – самая богатая женщина мира. Фото: Getty Images, Francois Guillot

Франсуаза Беттанкур Мейерс – 70-летняя французская бизнес-леди, писательница, наследница миллиардера и самая богатая женщина в мире. Ее состояние данным Forbes по состоянию на октябрь 2023 года оценивалось в 83 млрд долларов. Таким образом, Франсуаза Беттанкур занимает 15 место среди всех богатейших людей мира.

Франсуаза Беттанкур Мейерс является внучкой Эжена Шуллера, основавшего компанию L'Oreal в 1909 году. В 1957 году Шуллер умер и компанию унаследовала его дочь Лилиан Беттанкур. После ее смерти в 2017 году часть состояния L'Oreal получила внучка Шуллера — Франсуаза Беттанкур. Тогда Франсуаза унаследовала почти 40 млрд долларов, однако с помощью дополнительных инвестиций смогла увеличить свое состояние до нынешних 83 млрд долларов.

До получения состояния Франсуаза Беттанкур писала книги на различные темы от греческой мифологии до иудаизма и католицизма. Ее последняя книга была опубликована в 2008 году. Французский миллиардер является президентом Фонда Беттанкур Шуллер, который работает с 1980 года и выдает гранты в поддержку исследований в области наук о жизни и искусстве. Франсуаза Беттанкур также была среди французских миллиардеров, которые пообещали миллионы на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара.

Следует отметить, что компании L'Oreal принадлежат многие другие известные бренды, в частности Maybelline, Essie, Garnier и другие.

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