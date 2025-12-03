logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Названа самая молодая миллиардерша в мире, которая самостоятельно добилась успеха

Луана Лопес Лара стала самой молодой self-made миллиардершей в мире благодаря стремительному росту платформы прогнозов Kalshi.

3 декабря 2025, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

29-летняя Луана Лопес Лара стала самой молодой в мире женщиной миллиардершей, которая создала свое состояние самостоятельно. Ее компания Kalshi, позволяющая торговать прогнозами на реальные события, недавно выросла в оценке до 11 млрд долларов. Это увеличило состояние Луаны Лопес до 1,3 млрд долларов, что позволило ей войти в клуб миллиардеров.

Луана Лопес Лара – самая молодая миллиардерша, которая самостоятельно добилась успеха. Фото: Divulgação

Лопес Лара родилась в Бразилии и выросла в семье преподавательницы математики и инженера-электрика. С детства она занималась балетом и училась в престижной школе Большого театра в Рио-де-Жанейро. Некоторое время она была профессиональной балериной в Австрии.

Однако впоследствии девушка избрала путь науки. Луана получила многочисленные награды на олимпиадах по естественным наукам, а затем переехала в США, где поступила в Массачусетский технологический институт. В MIT она получила образование по информатике и математике, параллельно проходя стажировку в ведущих финансовых компаниях, в частности, Bridgewater Associates, Citadel и Five Rings Capital.

В 2018 году во время стажировки в Нью-Йорке у Луаны Лопес Лары возникла идея создания платформы Kalshi. Вместе с соучредителем Тареком Мансуром Лара увидела потребность в легальной платформе, где пользователи могли бы торговать разными прогнозами, в том числе результатами выборов, выступлениями звезд или экономическими событиями.

Компания проходила через длительные судебные споры для получения федеральных разрешений, однако в 2024 году произошел прорыв. Тогда Kalshi выиграла ключевой иск против CFTC и получила право на регулируемую торговлю политическими событиями в США.

А 2025 стал для Kalshi переломным. После нового раунда инвестиций в 1 млрд долларов рыночная оценка компании выросла с 2 до 11 млрд долларов. Это сделало обоих соучредителей миллиардерами. Доля Луаны Лопес Лары составляет около 12%, что составляет примерно 1,3 млрд долларов личного состояния.

Благодаря этому Лара обогнала Люси Го из Scale AI, которая раньше считалась самой молодой self-made миллиардершей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван самый молодой миллиардер в мире, самостоятельно достигший успеха.

Также "Комментарии" писали о самом молодом миллиардере, который унаследовал свое состояние.



Источник: https://www.forbes.com/sites/aliciapark/2025/12/02/how-kalshis-luana-lopes-lara-cofounder-went-from-professional-ballerina-to-worlds-youngest-self-made-woman-billionaire/
