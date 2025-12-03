Названа наймолодша мільярдерка у світі, яка самостійно досягла успіху

29-річна Луана Лопес Лара стала наймолодшою у світі жінкою мільярдеркою, яка створила свій статок самостійно. Її компанія Kalshi, що дозволяє торгувати прогнозами на реальні події, нещодавно зросла в оцінці до 11 млрд доларів. Це збільшило статки Луани Лопес до 1,3 млрд доларів, що дозволило їй увійти в клуб мільярдерів.

Луана Лопес Лара - наймолодша мільярдерка, яка самостійно досягла успіху. Фото: Divulgação

Лопес Лара народилася в Бразилії та виросла у сім’ї викладачки математики та інженера-електрика. З дитинства вона займалася балетом і навчалася у престижній школі Великого театру в Ріо-де-Жанейро. Деякий час вона виступала професійною балериною в Австрії.

Однак згодом дівчина обрала шлях науки. Луана здобула численні нагороди на олімпіадах із природничих наук, а згодом переїхала до США, де вступила до Массачусетського технологічного інституту. У MIT вона отримала освіту з інформатики та математики, паралельно проходячи стажування у провідних фінансових компаніях, зокрема Bridgewater Associates, Citadel та Five Rings Capital.

У 2018 році під час стажування в Нью-Йорку у Луани Лопес Лари виникла ідея створення платформи Kalshi. Разом із співзасновником Тареком Мансуром Лара побачила потребу у легальній платформі, де користувачі могли б торгувати різними прогнозами, зокрема результатами виборів, виступами зірок чи економічними подіями.

Компанія проходила через тривалі судові суперечки для отримання федеральних дозволів, однак у 2024 році стався прорив. Тоді Kalshi виграла ключовий позов проти CFTC й отримала право на регульовану торгівлю політичними подіями в США.

А 2025 рік став для Kalshi переломним. Після нового раунду інвестицій у 1 млрд доларів ринкова оцінка компанії зросла з 2 до 11 млрд доларів. Це зробило обох співзасновників мільярдерами. Частка Луани Лопес Лари становить близько 12%, що дорівнює приблизно 1,3 млрд доларів особистого статку.

Завдяки цьому Лара обігнала Люсі Го зі Scale AI, яка раніше вважалася наймолодшою self-made мільярдеркою.

