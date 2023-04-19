Назван самый молодой миллиардер в мире

По данным журнала Forbes, современным миллиардерам в среднем 65 лет. Однако, среди них есть и очень молодые наследники, которые после смерти родителей унаследовали невероятное состояние. Один из них – 18-летний Клементе Дель Веккио. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание La Stampa.

Самый молодой миллиардер Клементе Дель Веккио. Фото из открытых источников

Клементе Дель Веккио – один из наследников Леонардо Дель Веккио, основателя компании Luxottica и президента EssilorLuxottica. Это крупнейшая в мире компания по производству очков и линз. Леонардо Дель Веккио считался одним из самых богатых жителей Италии. Бизнесмен умер 27 июня 2022 на 87 году жизни.

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Леонардо Дель Веккио оставил в завещании сумму более 27 млрд долларов. Каждый из шести детей получил часть этих средств. Один из них – Клементе. В мае парню исполнится 19 лет, а итальянское издание La Stampa называет его самым молодым миллиардером. Состояние Клементе составляет 3,5 млрд долларов (примерно 130 млрд гривен).

О самом молодом миллиардере мира Клементе Дель Веккио практически ничего неизвестно. Парень помимо 3,5 млрд долларов владеет акциями страховой компании Generali, банков Mediobanca, UniCredit и девелоперской компании Covivio.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ChatGPT может предполагать колебания акций компаний на финансовых рынках. Соответствующую статью опубликовали исследователи Алехандро Лопес-Лира и Юэхуа Тан из Университета Флориды.

Также "Комментарии" писали, что придерживаясь сценариев Международного валютного фонда по завершению войны в Украине аналитик Concorde Capital спрогнозирует курс гривны к доллару до 2026 года.