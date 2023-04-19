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Назван самый молодой миллиардер в мире

После смерти отца 18-летний итальянец унаследовал 3,5 млрд долларов. Это сделало его самым молодым миллиардером в мире.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

По данным журнала Forbes, современным миллиардерам в среднем 65 лет. Однако, среди них есть и очень молодые наследники, которые после смерти родителей унаследовали невероятное состояние. Один из них – 18-летний Клементе Дель Веккио. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LStampa.

Назван самый молодой миллиардер в мире

Самый молодой миллиардер Клементе Дель Веккио. Фото из открытых источников

Клементе Дель Веккио – один из наследников Леонардо Дель Веккио, основателя компании Luxottica и президента EssilorLuxottica. Это крупнейшая в мире компания по производству очков и линз. Леонардо Дель Веккио считался одним из самых богатых жителей Италии. Бизнесмен умер 27 июня 2022 на 87 году жизни.


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Леонардо Дель Веккио оставил в завещании сумму более 27 млрд долларов. Каждый из шести детей получил часть этих средств. Один из них – Клементе. В мае парню исполнится 19 лет, а итальянское издание La Stampa называет его самым молодым миллиардером. Состояние Клементе составляет 3,5 млрд долларов (примерно 130 млрд гривен).

О самом молодом миллиардере мира Клементе Дель Веккио практически ничего неизвестно. Парень помимо 3,5 млрд долларов владеет акциями страховой компании Generali, банков Mediobanca, UniCredit и девелоперской компании Covivio.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ChatGPT может предполагать колебания акций компаний на финансовых рынках. Соответствующую статью опубликовали исследователи Алехандро Лопес-Лира и Юэхуа Тан из Университета Флориды.

Также "Комментарии" писали, что придерживаясь сценариев Международного валютного фонда по завершению войны в Украине аналитик Concorde Capital спрогнозирует курс гривны к доллару до 2026 года.



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Источник: https://www.lastampa.it/cronaca/2023/04/17/news/il_miliardario_piu_giovane_del_mondo_e_italiano_clemente_del_vecchio_figlio_di_leonardo_ha_appena_18_anni-12758374/
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