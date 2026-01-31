От успешного стартапа к масштабному мошенничеству: 4 истории, шокирующие мир бизнеса

В мире стартапов и технологических инноваций граница между блеском успеха и масштабным мошенничеством часто оказывается очень тонкой. Несколько талантливых предпринимателей смогли за считанные годы снискать славу, привлечь миллионы инвестиций и стать иконами хай-тек-бизнеса — но их истории также показывают, как легко блеск презентаций и маркетинговый хайп могут скрывать отсутствие реального продукта или технологии , ставя под удар репутацию и миллиардные средства. В этой подборке — четыре самых ярких случая, где амбиции и талант обернулись скандалами и судебными процессами.

Талантливые мастера пускать пыль в глаза: как быстро с нуля стать звездой и потерять все

1. Кровь на игле: Theranos и обман в медицине

История Элизабет Холмс – классический пример, как шоу-бизнес стартапов может превратиться в мошенничество . В 19 лет Холмс покинула Стэнфорд и основала Theranos, компанию, обещавшую революцию в проведении анализов крови. Вместо стандартных пробирок капля крови на кончике иглы.

Элизабет быстро стала миллиардершей : капитализация компании достигала $9 млрд, ее доля – половина. Проблема заключалась в том, что технологии не существовало. Весь успех базировался на лжи, подлогах и подтасовках результатов.

Только в 2015 году журналисты разоблачили аферу, а федеральные органы США начали расследование. К 2016 году капитал Холмс был обнулен. Вместе с соратником Рамешем Балвани они предстали перед судом — классический пример как скорый успех может закончиться катастрофой .

2. Покатушки со склона: Nikola и "Электрогрузовик будущего"

Сербско-американский стартап Nikola обещал революцию в грузовиках на водородных батареях. Тягач Nikola One имел электродвигатели на 1000 лошадиных сил и скорость 105 км/ч. Всё звучало фантастически.

Но утечка информации показала реальность: для проморолика машину катали с горы , а не электроприводом. Илон Маск и Tesla обвинили Nikola в нарушении патентов и маркетинговых обманах. Основатель Тревор Милтон покинул пост, а производство тягача так и не стартовало.

Мораль: хорошие презентации не всегда отражают настоящий продукт.

3. Сок из гаджета: Juciero и дорогой пресс для соков

Американский стартап Juciero продавал высокотехнологичный пресс для соков за $699, сумки для фруктов – по $5–7. Пресс сканировал QR-коды, чтобы проверить пакетики. Стартап стал модным, привлек $120 млн инвестиций, в том числе от Google.

Но Bloomberg показал, что сок можно отжать обычными руками . Пресс подешевел до $399, интерес инвесторов и пользователей пропал, и в 2017 году Juciero закрылся.

Вывод: хай-тек и маркетинговый хайп не всегда гарантируют успех.

4. Раскладушка-обман: Indiegogo и Futurefön

IdealFuture собрал $725 тыс. на Indiegogo для смартфона-трансформера Futurefön с двумя экранами и QWERTY-клавиатурой. Видео выглядело круто, но работающего прототипа не было .

Основатель Джефф Бейтио не был чистым мошенником, просто осваивал деньги из наивных гаджетоманов . В 2019 году он был обвинен в многочисленных случаях мошенничества.

Мораль: даже талантливый дизайнер без реального продукта рискует оказаться под судом.

