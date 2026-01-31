Від успішного стартапу до масштабного шахрайства: 4 історії, які шокують світ бізнесу

У світі стартапів і технологічних інновацій межа між блиском успіху та масштабним шахрайством часто виявляється дуже тонкою. Декілька талановитих підприємців змогли за лічені роки здобути славу, залучити мільйони інвестицій і стати іконами хай-тек-бізнесу — але їхні історії також показують, як легко блиск презентацій і маркетинговий хайп можуть приховувати відсутність реального продукту чи технології, ставлячи під удар репутацію та мільярдні кошти. У цій добірці — чотири найяскравіші випадки, де амбіції та талант обернулися скандалами і судовими процесами.

Талановиті майстри пускати пил в очі: як швидко з нуля стати зіркою та втратити все

1. Кров на голці: Theranos та обман у медицині

Історія Елізабет Холмс — класичний приклад, як шоу-бізнес стартапів може перетворитися на шахрайство. У 19 років Холмс покинула Стенфорд і заснувала Theranos, компанію, яка обіцяла революцію у проведенні аналізів крові. Замість стандартних пробірок — крапля крові на кінчику голки.

Елізабет швидко стала мільярдеркою: капіталізація компанії досягала $9 млрд, її частка — половина. Проблема була в тому, що технології не існувало. Весь успіх базувався на брехні, фальсифікаціях та підтасовках результатів.

Лише у 2015 році журналісти викрили аферу, а федеральні органи США розпочали розслідування. До 2016 року капітал Холмс обнулили. Разом з соратником Рамешем Балвані вони постали перед судом — класичний приклад як швидкий успіх може закінчитися катастрофою.

2. Покатушки зі схилу: Nikola та "електровантажівка майбутнього"

Сербсько-американський стартап Nikola обіцяв революцію у вантажівках на водневих батареях. Тягач Nikola One мав електродвигуни на 1000 кінських сил і швидкість 105 км/год. Все звучало фантастично.

Але витік інформації показав реальність: для проморолика машину катали з гори, а не електроприводом. Ілон Маск і Tesla звинуватили Nikola в порушенні патентів і маркетингових обманах. Засновник Тревор Мілтон залишив посаду, а виробництво тягача так і не стартувало.

Мораль: гарні презентації не завжди відображають реальний продукт.

3. Сік з гаджета: Juciero та дорогий прес для соків

Американський стартап Juciero продавав високотехнологічний прес для соків за $699, сумки для фруктів — по $5–7. Прес сканував QR-коди, щоб перевірити пакетики. Стартап став модним, залучив $120 млн інвестицій, в тому числі від Google.

Але Bloomberg показав, що сік можна віджати звичайними руками. Прес подешевшав до $399, інтерес інвесторів і користувачів зник, і у 2017 році Juciero закрився.

Висновок: хай-тек та маркетинговий хайп не завжди гарантують успіх.

4. Розкладачка-обман: Indiegogo та Futurefön

IdealFuture зібрав $725 тис. на Indiegogo для смартфона-трансформера Futurefön з двома екранами та QWERTY-клавіатурою. Відео виглядало круто, але працюючого прототипу не було.

Засновник Джефф Бейтіо не був чистим шахраєм, просто освоював гроші з наївних гаджетоманів. У 2019 році його звинуватили у численних випадках шахрайства.

Мораль: навіть талановитий дизайнер без реального продукту ризикує виявитися під судом.

Читайте також в "Коментарях", на скільки здорожчало пальне.