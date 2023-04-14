Рекордный рост доходов за день: Состояние главы LVMH Бернара Арно подскочило за день на $12 миллиардов

Состояние Арно в четверг выросло на 12 миллиардов долларов до почти 210 миллиардов долларов, что является рекордным показателем и вторым наибольшим однодневным ростом за всю историю, пишут "Комментарии".



Состояние Арно прыгнуло на 12 миллиардов долларов в день

Рост произошел после того, как инвесторы обрадовались квартальным продажам, опубликованным производителем сумок Louis Vuitton, шампанского Moet & Chandon и платьев Christian Dior. Компания зарегистрировала рост продаж во всех регионах, особенно в Китае, где покупатели активно тратили деньги на дорогие товары после ухода из карантина.

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Акции LVMH выросли на 5,7% до рекордного уровня, что вывело ее в топ-10 мировых компаний с рыночной капитализацией в 444 миллиарда евро.

В апреле Арно вместе с Маском и Безосом стали миллиардерами чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Арно стал первым человеком за пределами США, которому удалось добиться такого результата.

Теперь разница между первым и вторым местом в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index увеличилась до $30 млрд. Состояние Илона Маска, занимающее вторую строчку в рейтинге, оценивается в $180 млрд.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии, самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов. Оценка его состояния выросла с апреля прошлого года на $1,5 млрд – до $5,7 млрд, прежде всего благодаря учету $1,886 млрд дивидендов, выплаченных компанией "Метинвест" главному бенефициару по итогам 2021 года. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница в состоянии самого богатого украинца драматична: с начала войны он потерял $8 млрд. В глобальном списке Ахметов занял 445 место.

Как писали ранее "Комментарии", Манса Муса прославился как король африканского государства Мали и самый богатый человек в истории мира. Эксперты подсчитали, что общее состояние Манса Мусы достигало около 400 млрд долларов.

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