Самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes: технологические гиганты по-прежнему в лидерах

В списке Forbes 2020 года среди 100 самых ценных брендов пятерка лидеров осталась такой же, как и в прошлом году: Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Стоит отметить, первые четыре компании сохранили или увеличили темпы своего роста, в то же время Facebook продемонстрировал падение. Фактически, стоимость бренда социальной сети снизилась на 21% в период с 2018 по 2019 финансовый год. Об этом пишет Forbes.



Некоторые бренды значительно улучшили свои позиции в рейтинге. Так, Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas – с 61-го на 51-е, а Netflix – с 38-го на 26-е. Некоторые люксовые бренды также претерпели значительные изменения: Chanel поднялась с 79-го на 52-е место, а Cartier – с 64-го на 56-е.

В этом году список включает в себя несколько новичков: Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA вошли в топ-100. Между тем, некоторые компании с самыми большими потерями были поглощены технологическими компаниями, такими как GE, HP Inc. и IBM, где общие значения снизились на 14%, 12% и 10% соответственно.

Успехи и провалы

В этом году значительно улучшились позиции компании Walmart. Стоимость бренда ритейлера выросла на 12% в годовом исчислении – до 29,5 млрд долл., поднявшись при этом с 26-го на 19-е место.

В то же время некоторые компании столкнулись со слишком большими потерями, особенно это касается автомобильного сектора. Позиции Mercedes-Benz снизились с 17-го до 23-е место, BMW – с 21-го до 27-го, а Nissan и вовсе выбыл из списка, после 81-го места год назад. Также серьезно снизились позиции Wells Fargo (с 42-го до 69-го места) и KFC (с 86-го до 96-го).

По словам Тима Калкинса, профессора маркетинга Школы менеджмента Келлога Северо-Западного университета, ценность бренда часто падает, потому что компаниям трудно защитить позиционирование бренда. В результате компании могут бороться с конкуренцией, приводя к спадам, которые отражают давление, оказываемое на них.

Старые бренды с новыми конкурентами также потеряли свою ценность и рейтинг. Например, Gillette продолжает сталкиваться с растущим давлением со стороны таких стартапов, как Harry'S, который был приобретен в прошлом году за 1,4 млрд долл. Edgewell Personal Care, материнской компанией Schick, и Dollar Shave Club, который Unilever купила в 2016 году за 1 млрд долл.

В следующем году топ-100 может выглядеть иначе, чем в нынешнем, поскольку последствия кризиса из-за коронавируса и экономического спада продолжают влиять как на крупнейшие, так и на самые маленькие компании по всему миру. Но на данный момент компании с большими прибылями в 2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, также, похоже, находятся на пути к тому, чтобы стать большими победителями во время пандемии, когда речь заходит о тенденциях в электронной коммерции, потоковой передаче и сдвигах в платежах.

Рейтинг в цифрах

Общая стоимость: топ-100 самых ценных брендов в общей сложности стоили 2,54 трлн долл., по сравнению с 2,33 трлн долл. годом ранее.

Страны: компании, базирующиеся в США, составили более 50 из 100 лучших. Другие наиболее представленные страны включали Японию (6), Германию (10), Францию (9) и Швейцарию (5).

Отрасли: технологический сектор был представлен 20 компаниями, 14 – компании сферы финансовых услуг, 11 – автомобилестроения и 8 – розничной торговли.

Первая десятка рейтинга в 2020 году выглядит так:





Ранее "Комментарии" писали, что корпорация The Walt Disney Company положила конец одному из самых известных брендов в индустрии развлечений – 20th Century Fox.

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