Самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes: технологические гиганты по-прежнему в лидерах

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Татьяна Веремеева
В списке Forbes 2020 года среди 100 самых ценных брендов пятерка лидеров осталась такой
же, как и в прошлом году: Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Стоит отметить, первые четыре компании сохранили или
увеличили темпы своего роста, в то же время Facebook продемонстрировал падение.
Фактически, стоимость бренда социальной сети снизилась на 21% в период с 2018
по 2019 финансовый год. Об этом пишет Forbes.
Некоторые бренды значительно улучшили свои позиции в рейтинге. Так, Visa поднялась с 25-го на
18-е место, Adidas – с 61-го на 51-е, а Netflix – с 38-го на 26-е. Некоторые люксовые бренды также
претерпели значительные изменения: Chanel поднялась с 79-го на 52-е место, а Cartier – с 64-го на 56-е.
В этом году список включает в себя несколько новичков: Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA вошли в топ-100. Между
тем, некоторые компании с самыми большими потерями были поглощены
технологическими компаниями, такими как GE, HP Inc. и IBM, где общие значения
снизились на 14%, 12% и 10% соответственно.
В этом году значительно улучшились позиции компании Walmart. Стоимость бренда
ритейлера выросла на 12% в годовом исчислении – до 29,5 млрд долл., поднявшись при
этом с 26-го на 19-е место.
В то же время некоторые компании столкнулись со слишком большими потерями,
особенно это касается автомобильного сектора. Позиции Mercedes-Benz снизились с 17-го до 23-е
место, BMW – с 21-го до 27-го, а Nissan и вовсе выбыл из списка, после 81-го места год назад. Также серьезно
снизились позиции Wells Fargo (с 42-го до 69-го места) и KFC (с 86-го до 96-го).
По словам Тима Калкинса, профессора маркетинга Школы менеджмента Келлога
Северо-Западного университета, ценность бренда часто падает, потому что
компаниям трудно защитить позиционирование бренда. В результате компании могут
бороться с конкуренцией, приводя к спадам, которые отражают давление,
оказываемое на них.
Старые бренды с новыми конкурентами также потеряли свою ценность и рейтинг.
Например, Gillette продолжает сталкиваться с растущим давлением со стороны таких стартапов,
как Harry'S, который был приобретен в прошлом году за 1,4 млрд долл. Edgewell Personal Care, материнской компанией Schick, и Dollar Shave Club, который Unilever купила в 2016 году за 1 млрд
долл.
В следующем году топ-100 может выглядеть иначе, чем в нынешнем, поскольку
последствия кризиса из-за коронавируса и экономического спада продолжают влиять
как на крупнейшие, так и на самые маленькие компании по всему миру. Но на
данный момент компании с большими прибылями в 2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, также, похоже,
находятся на пути к тому, чтобы стать большими победителями во время пандемии,
когда речь заходит о тенденциях в электронной коммерции, потоковой передаче и
сдвигах в платежах.
Общая стоимость: топ-100 самых ценных брендов в общей сложности стоили 2,54
трлн долл., по сравнению с 2,33 трлн долл. годом ранее.
Страны: компании, базирующиеся в США, составили более 50 из 100 лучших.
Другие наиболее представленные страны включали Японию (6), Германию (10),
Францию (9) и Швейцарию (5).
Отрасли: технологический сектор был представлен 20 компаниями, 14 – компании сферы финансовых услуг, 11 – автомобилестроения и 8 – розничной торговли.
Первая десятка рейтинга в 2020 году выглядит так:
Ранее "Комментарии" писали, что корпорация The Walt Disney Company положила
конец одному из самых известных брендов в индустрии развлечений – 20th
Century Fox.
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