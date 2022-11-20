Суд вынес приговор в одном из величайших технологических мошенничеств в истории человечества

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Slava Kot
Американская основательница компании Theranos получила приговор в самом большом технологическом обмане последних лет. Ее приговорили к более чем 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Элизабет Холмс перед решением суда. Фото: из открытых источников
38-летняя Элизабет Холмс была самой молодой женщиной, заработавшей один миллиард долларов. Технологический мир называл ее "следующим Стивом Джобсом". Холмс создала стартап Theranos и уверяла, что изобрела технологию, которая может всего по нескольким каплям крови определить болезни человека.
Такая идея понравилась инвесторам, начавшим вкладывать деньги в перспективную технологию. На пике популярности компания Theranos стоила более 9 млрд долларов, а само состояние Элизабет Холмс оценивалось в 4,5 млрд долларов.
Несмотря на большие перспективы, технология компании Theranos и самой Холмс оказалась фейком. Инвесторы подали в суд на руководительницу стартапа, после продолжительного рассмотрения дела, суд вынес приговор Элизабет Холмс – 11 лет и 3 месяца лишения свободы.
Судья отметил, что Холмс сознательно обманывала инвесторов и рассказывала, что ее технология сможет выявить рак, диабет и другие заболевания по нескольким каплям крови.
На такие слова отреагировал судья, который хоть и назвал женщину "гениальным" предпринимателем, но раскритиковал ее за преступление.
Прибор, который должна была создать Холмс, получил название "Эдисон". В эту технологию вложили деньги многие известные люди, среди которых экс-президент США Билл Клинтон, медиамагнат Рупер Мердок, технологический магнат Ларри Элисон, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и другие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об Элизабет Холмсе и его мошеннической деятельности перед озвучением приговора.
Также "Комментарии" писали о российском изобретении, которое должно стать "убийцей" технологий Илона Маска.
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