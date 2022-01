ТОП-10 книг о бизнесе: литература для предпринимателей

Как грамотно вести бизнес – эксперты советуют почитать в литературе. Издание "Forbes" представило подборку лучших книг для предпринимателей, которые издавались в ХХІ веке. В списке – издания как о бизнесе и истории успеха компаний, так и книгах по саморазвитию.

ТОП-10 книг про бизнес. Фото из открытых источников

Даниэль Канеман. "Думай медленно… решай быстро" (Thinking, Fast and Slow, 2011). Книгу написал один из основателей поведенческой психологии и лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года. Даниэль Канеман написал популярную книгу о том, почему даже самые умные из нас ошибаются — как и по каким принципам это происходит. Канеман неоднократно входил в рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, а его книга возглавляла рейтинги бестселлеров на разных языках мира.

Кэрол Дуэк. "Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей" (Mindset: The New Psychology of Success, 2006). Дуэк – профессор психологии из Стэнфорда. Ее ключевая идея состоит в том, как важно прилагать усилия для достижения результата. Согласно ее теории, все люди делятся на два типа: с фиксированным сознанием, то есть те, кто верит, что наши способности и возможности заложены нам от рождения, и с гибким сознанием – они понимают, что любые навыки можно развивать.

Кэл Ньюпорт. "В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста". В своей книге доцент информатики Джорджтаунского университета Кэл Ньюпорт описывает, как работать на грани своих когнитивных возможностей. Среди лайфхаков, которыми он делится — вставать раньше остальных. Также он советует практиковать интервальный подход к работе, чередуя 90 минут напряженного труда с 90 минутами отдыха.

Ричард Талер и Касс Санстейн. “Nudge. Архитектура выбора" (Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2008). Это одна из главных книг XXI века о поведенческой экономике и способах "подталкивать" людей к определенным решениям и действиям, не лишая их свободы выбора. Это не руководство для манипуляторов, а доступное и интересное изложение научных фактов о том, как с точки зрения психологии устроен процесс принятия решений и какими способами можно на него повлиять. В 2017 году Ричард Талер получил Нобелевскую премию по экономике за вклад в развитие поведенческой экономики.

Эрин Мейер. "Карточка культурных различий. Как люди думают, управляют и добиваются целей в международной среде" (The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business, 2014). Книгу написала американка, которая работает в бизнес-школе в Париже и разбирается в различных важных моментах о том, как открывать бизнес в другой стране. Книга будет полезна всем, кто планирует работать за границей, или иметь там бизнес-партнеров.

Джон Каррейру. "Глупая кровь. Тайны и ложь одного стартапа Кремниевой долины". Это книга авторства журналиста издания The Wall Street Journal, с расследований которого началосьпадение компании "Theranos". В книге рассказывается о ее основательнице, которая имела состояние в 4,5 млрд долларов и считалась одной из самых успешных предпринимательниц, но оказалось, что весь бизнес построен на лжи, а деньги она собрала мошенническим путем. Книга будет полезна начинающим предпринимателям, чтобы они знали, как не нужно начинать бизнес.

Бетани МакЛин, Питер Элкинд. "Самые смешные ребята в комнате: невероятный взлет и скандальное падение Enron". Это еще одна история от журналистов о скандале вокруг финансовых махинаций и банкротства американской компании Enron. Книгу следует прочитать предпринимателям и инвесторам, интересующимся финансовыми рынками, а также темам управления и лидерства.

Эшли Вэнс. "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее" (Elon Musk: Tesla, SpaceX, and Quest for a Fantastic Future, 2015). Эта книга о том, как Илон Маск начинал и что помогло ему добиться успеха. Ее стоит почитать даже тем, кто и не думал пока запускать свой бизнес, потому что это интересная и увлекательная история.

Фил Найт. "Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем" (Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike, 2016). Книга о трудном пути предпринимательства была включена в 2018 году в список бестселлеров The New York Times. Исключительно полезная книга о бизнесе и экономике на примере одной из самых популярных спортивных компаний.

Рид Хастингс, Эрин Мэйер. "Никаких правил. Уникальная культура Netflix" (No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, 2020). Возможно, одна из лучших книг о начинающимся бизнесе. Написанная основателем Netflix Ридом Хастингсом в соавторстве с той же Эрин Мейер, автором популярной книги о культурных различиях, она будет полезна и тем, кто хочет узнать, как создать свой бизнес, и тем, кому нужны советы по ведению бизнеса, и тем, кто хочет научиться правильно управлять подчиненными

