Украинцы попали в список Forbes "30 до 30. Европа"

Несмотря на российское вторжение, украинцы смогли себя реализовать в сложных условиях, а шесть человек попали в рейтинг Forbes "30 до 30. Европа". Список представляет 30 молодых европейских предпринимателей, чей общий капитал составляет более 3 млрд. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Украинцы попали в рейтинг Forbes. Фото из открытых источников

Шесть украинских предпринимателей до 30 лет попали в рейтинг Forbes "30 до 30. Европа". Украинцы были представлены в трех категориях: "Медиа и маркетинг", "Общественные изменения", "Ритейл и е-коммерция".

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В категорию "Медиа и маркетинг" вошел стартап трех украинцев: Дмитрий Самойлюк, Ярослав Самойлюк и Алина Бондаренко. Стартап получил название Zeely и был основан в столице Польши. Zeely – это интернет-платформа рекламы на основе искусственного интеллекта, помогающая предпринимателям осуществлять продажи своих услуг и продуктов с мобильных устройств. Также в категорию "Медиа и маркетинг" попал Дима Василенко – основатель PR-агентства в сфере финансов Good Advice.

В категорию "Общественные изменения" аналитики Forbes внесли Вадима Синжерецкого с его проектом BUKI. Это платформа для репетиторов и учителей, которой пользуются более 1,2 млн. европейцев.

Еще одними украинскими в рейтинге стали Ник Тузенко и Макс Фирсау с проектом Accel Club. Этот стартап помогает бизнесменам и их брендам развивать продажи на Amazon. Forbes отнес Accel Club к категории "Ритейл и е-коммерция".

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