В Америке парень заработал 16 тысяч долларов, пока спал: в чём секрет (ВИДЕО)



















Двадцатишестилетний Энди из Лос-Анджелеса рассказал о том, как ему удалось заработать большие деньги буквально во время сна. Об этом и обо всех подробностях он поведал в небольшом ролике, который опубликовал на YouTube.

Блогер разбогател благодаря сну - фото: из открытых источников

Энди нередко проводит стримы на интерактивной площадке Twitch. Во время очередной прямой трансляции он предложил зрителям будить его, когда он попытается уснуть. Однако сделать это можно было, переводя ему деньги. То есть, стример включил голосовой текст, который активировался, когда зрители делали пожертвования. Таким образом, он должен был просыпаться от громкого звука каждый раз, когда люди кидали ему деньги на счет.





Трансляция продолжалась на протяжении семи часов. После того как Энди проснулся, он просто не поверил своим глазам. Ведь на его счету было 16 тысяч долларов.

"Вы, ребята… 16 000 долларов? Раньше я водил Uber man за 16 долларов в час. Вы, ребята, сделали мою жизнь, серьезно. Это чертовски безумно", — отметил стример.

Стоит отметить, что на такую идею Энди вдохновил стример Ice Poseidon, который заработал 5000 долларов за восемь часов в 2017 году подобным образом. А последний мировой рекорд в режиме Sleep Stream составил 6000 долларов.

К слову, по данным Nuordertech, Энди имеет чистую стоимость около 180000 долларов. По оценкам издания, стример Twitch зарабатывает на своем канале YouTube примерно 150 000 долларов в год за счет доходов от рекламы.

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