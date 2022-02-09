В Азии появился новый богатейший миллиардер: какой капитал бизнесмена

Индейец Гаутам Адани обогнал своего соотечественника Мукеша Амбани и стал самым богатым человеком в Азии, согласно списку самых богатых людей мира Bloomberg. Об этом сообщает CNN.

Гаутам Адани - фото из открытых источников

По данным Bloomberg Billionaires Index, 59-летний основатель Adani Group контролирует компании начиная от портов и аэрокосмической промышленности, заканчивая тепловой энергией и углем, и теперь имеет чистый капитал в 88,5 миллиарда долларов.

Как и другие миллиардеры по всему миру, Адани видел, как его богатство резко выросло во время пандемии. В это время в прошлом году его состояние составляло менее 40 миллиардов долларов. Благодаря этому огромному всплеску он обогнал занимающегося технологиями индийского предпринимателя Мукеша Амбани и стал 10-м самым богатым человеком мира.

В ходе пандемии Adani Group показала исключительные результаты на индийском фондовом рынке. Акции Adani Enterprises подскочили более чем на 1000% на Национальной фондовой бирже в Мумбаи с июня 2020 года, что является признаком того, что инвесторы с оптимизмом смотрят на способность Адани делать ставки на такие сектора, как инфраструктура и возобновляемая энергетика, ключевые для экономического. развития премьер-министра Нарендры Моди.

Амбани, контролирующий Reliance Industries, сейчас занимает 11-е место в индексе Bloomberg с собственным капиталом 87,9 миллиарда долларов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира. Марк Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов, поскольку акции Meta Platforms зафиксировали рекордное однодневное падение. Акции Meta упали на 26%, что привело к наибольшему уничтожению рыночной стоимости американской компании за один день более чем на 200 миллиардов долларов.

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