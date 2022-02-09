logo

BTC/USD

43501.94

ETH/USD

3127.86

LTC/USD

138.85

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес истории успеха В Азии появился новый богатейший миллиардер: какой капитал бизнесмена
commentss НОВОСТИ Все новости

В Азии появился новый богатейший миллиардер: какой капитал бизнесмена

Индейец Гаутам Адани сверг Мукеша Амбани с должности самого богатого миллиардера Азии

сегодня, 11:53
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Индейец Гаутам Адани обогнал своего соотечественника Мукеша Амбани и стал самым богатым человеком в Азии, согласно списку самых богатых людей мира Bloomberg. Об этом сообщает CNN.

В Азии появился новый богатейший миллиардер: какой капитал бизнесмена

Гаутам Адани - фото из открытых источников

По данным Bloomberg Billionaires Index, 59-летний основатель Adani Group контролирует компании начиная от портов и аэрокосмической промышленности, заканчивая тепловой энергией и углем, и теперь имеет чистый капитал в 88,5 миллиарда долларов.

Как и другие миллиардеры по всему миру, Адани видел, как его богатство резко выросло во время пандемии. В это время в прошлом году его состояние составляло менее 40 миллиардов долларов. Благодаря этому огромному всплеску он обогнал занимающегося технологиями индийского предпринимателя Мукеша Амбани и стал 10-м самым богатым человеком мира.

В ходе пандемии Adani Group показала исключительные результаты на индийском фондовом рынке. Акции Adani Enterprises подскочили более чем на 1000% на Национальной фондовой бирже в Мумбаи с июня 2020 года, что является признаком того, что инвесторы с оптимизмом смотрят на способность Адани делать ставки на такие сектора, как инфраструктура и возобновляемая энергетика, ключевые для экономического. развития премьер-министра Нарендры Моди.

Амбани, контролирующий Reliance Industries, сейчас занимает 11-е место в индексе Bloomberg с собственным капиталом 87,9 миллиарда долларов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Цукерберг выбыл из ТОП-10 самых богатых людей мира. Марк Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов, поскольку акции Meta Platforms зафиксировали рекордное однодневное падение. Акции Meta упали на 26%, что привело к наибольшему уничтожению рыночной стоимости американской компании за один день более чем на 200 миллиардов долларов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/07/business/india-gautam-adani-asia-richest-hnk-intl/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!