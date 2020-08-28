Чего ожидать украинцам от нового отопительного сезона: прогнозы экспертов

"Нафтогаз" повысил с сентября цены на газ для населения. Не за горами – новый отопительный сезон. "Комментарии" узнали у экспертов, какие вызовы стоят перед Украиной, легче или тяжелее будет его пройти, чем предыдущий.

"83% населения сегодня считает текущие тарифы выше реальной стоимости услуг"

Эксперт Центра Разумкова Максим Билявский уверен: "Новый отопительный сезон пройдет успешно. Власть и экспертное сообщество приложат максимум усилий для этого. Кстати, большинство украинцев, согласно нашим социологическим опросам, также считают, что осенне-зимний период мы пройдем успешно".

Но, подчеркивает эксперт, существуют и риски. Так, если раньше в украинской энергетике существовал дефицит ресурсов, так сегодня ресурсов достаточно, зато отмечается падение финансовой ликвидности рынков.

"Теперь о проблемах на рынке природного газа. Выделю основные: это стремительное накопление задолженности, небалансы, заниженные тарифы для распределительных сетей, отсутствие достаточного количества узлов учета и диалога между участниками рынка. Такие предпосылки, – отмечает Максим Билявский, – лишают оборотных средств, прежде, всего теплогенерирующие предприятия, доводя их до банкротства".

По мнению эксперта, урегулировать проблематику можно путем повышения финансовой ликвидности рынка, в частности - уменьшением долгового бремени без источника погашения.

"Кроме этого, все участники рынка должны действовать по одинаковым правилам, – продолжает Максим Билявский. – Один из примеров – как крупнейший игрок - НАК "Нафтогаз Украины" - "соблюдает" пункт 13 постановления правительства №1673 от 29 ноября 2006 года. Там, в частности, прописан запрет занижать свою чистую прибыль путем включения в резерв сомнительных долгов практически всей сумму текущей дебиторской задолженности. Насколько мне известно, то по состоянию на 31 марта 2020 года суммарный размер резерва на обесценение торговой дебиторской задолженности НАК составил 93 млрд. Соответственно, именно на сумму этих расходов был занижен размер чистой прибыли Нафтогаза - как базы для начисления и выплаты дивидендов в госбюджет".

Списание взаимной задолженности (без источников погашения) выгодно всем участникам рынка. Но в первую очередь – потребителям и государству, поясняет эксперт.

"Мы провели социологическое исследование, которое дает четкий сигнал власти, что население (83%) уже сегодня считает текущие тарифы выше реальной стоимости услуг. А 89,3% опрошенных – против решения проблем рынка за счет новых платежек, даже при высоких рисках срыва отопительного сезона, – отмечает Максим Билявский. – Поэтому перед властью стоит выбор: потерять электоральную поддержку (продолжая решать проблемы с помощью роста тарифов) или урегулировать проблемы рынка через взвешенную законотворческую деятельность".

"В украинских хранилищах накоплено рекордное количество газа"

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский напоминает, что в этом году цены для населения отвязаны от спецобязательств. Речь о ПСО или PSO (публичные специальные обязательства, согласно которым, "Нафтогаз" продавал газ для населения по льготной цене). И поэтому они могут быть совершенно разные.

"В этой связи отопительный сезон будет сложным. Но угрозы его срыва по причине отсутствия ресурсов - не будет, – подчеркивает Леонид Униговский. – В украинских хранилищах накоплено рекордное количество газа. Не весь он наш, часть – иностранных трейдеров. Но подавляющая часть газа принадлежит Украине. Так что говорить о том, что не хватит газа, не приходится. Вопрос в том, какая будет цена".

Как правило, в отопительный сезон цена повышается, отмечает эксперт. И мы уже видим, что "Нафтогаз Украины" повысил с сентября цены на природный газ для населения.

"К тому же, – продолжает Леонид Униговский, – в хранилища много газа, накопленного "Нафтагазом" еще в прошлом году – из-за угрозы прерывания транзита. Он достаточно дорогой, потому что закупался ранее. Это не вина "Нафтогаза", ведь газ закупался, исходя из важности обеспечения энергонезависимости страны. Но так вышло, что расплачивается за это "Нафтогаз", а также потребитель. Если бы у нас был закон о стратегических резервах газа – другое дело. Тогда определенная часть расходов легла бы на плечи государства".

"Если зима будет теплой, то цены останутся низкими"

Следует учитывать, что именно такие цены, которые опубликовал "Нафтогаз" по месячному и годовому тарифу для населения – это цены для прямых потребителей компании. Об этом говорит аналитик Украинской энергетической биржи (УЭБ) Оксана Запорожская.

Согласно сообщению на сайте компании, сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа "Месячный" составляет 4,7 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки), что на 45,1%, или на 1,46 грн/куб. м, превышает августовскую цену. В рамках тарифа "Годовой" с 16 по 30 сентября газ подорожает еще на 10,8% (0,51 грн/куб. м) - до 5,24 грн/куб. м. В "Нафтогазе" рост цен объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Также в НАК напомнили, что они занимают лишь 2% рынка поставок газа населению. Тогда как 70% рынка принадлежат газсбытам одной группы известного олигарха, остальные - другим поставщикам. Кроме того отметили, что единой цены на газ больше нет: каждый поставщик газа формирует тарифы для своих клиентов.

"Для других бытовых потребителей, безусловно, цены тоже вырастут в сентябре. И дальше будут расти, потому что происходит смена сезона летнего на зимний, – отмечает Оксана Запорожская. – А также потому, что поставщики и дальше будут закупать ресурс у "Нафтогаза". И база для формирования конечной цены одна".

Этот зимний сезон – первый после отмены ПСО для населения, напоминает аналитик УЭБ. Цены стали рыночными, поэтому вызов №1 – подорожание стоимости ресурса.

"Сейчас цены зависят от котировок европейских рынков. В результате сочетания нескольких факторов, цены следующего отопительного сезона обещают быть не выше (то есть ниже или на уровне) прошлого года. Многое будет зависеть от погодных условий. То есть если зима будет теплой, то цены останутся низкими, и наоборот", – резюмирует Оксана Запорожская.

Ранее сообщалось, что подавляющее число украинцев выразили возмущение из-за цен на "коммуналку".

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