Действительно ли Украина готова к отопительному сезону: о каких проблемах умолчал премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 24 сентября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заявил, что Украина готова к отопительному сезону, а тарифы не будут расти.

Отопительный сезон в Украине - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой рассказать, действительно ли мы готовы к отопительному сезону, и о каких долгосрочных проблемах умолчал премьер.

Мы будем вынуждены покупать газ по цене, которая есть на бирже, или переписать принципиально нормативную базу

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что на самом деле ситуация крайне сложная.

"Рост цены газа на бирже – колоссальный. В 6-7 раз выше от показателей прошлого года. Так что украинская власть попала в сложную ситуацию. А решения, которые принимаются, они — временные, ситуативные. Как та же фиксация цены для населения до мая следующего года на уровне чуть менее 8 грн за кубометр газа. И примерно по 7,4 за куб для теплокоммунэнерго (ТКЭ). Рано или поздно это решение придется отменить. И тогда цены для населения и других потребителей тепловой энергии взлетят в разы. Это просто отложенные решения. Мы будем вынуждены покупать газ по цене, которая есть на бирже (так прописано в законе). Или переписать принципиально нормативную базу. А это власть, как я понимаю, даже не рассматривает", – отмечает Дмитрий Марунич.

Он также обращает внимание, что власть должна как можно быстрее попытаться реализовать уже принятые – важные в рамках отопительного сезона – решения.

"Речь, в частности, о законопроекте №3508, который предусматривает реструктуризацию долга ТКЭ, списание пеней и штрафов, реструктуризацию долгов газораспределительных компаний. Там огромный объем задолженности на газовом рынке, но почему-то Кабмин не спешит реализовывать данный законопроект. А это можно и нужно делать уже сейчас", – уверен эксперт.

Нам нужны десятки миллиардов евро для того, чтобы достичь 90% готовности к отопительному сезону

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко акцентирует, что Кабмин доложил о 90% готовности к отопительному сезону.

"Я хотел бы понять критерии оценки, – говорит эксперт. – У нас в Украине 18,1 тысячи километров тепловых сетей. За 2020 год отремонтировали 250 км, из которых 100 – в Киеве. То есть по всей Украине отремонтировали всего 150 км. Это готовность к отопительному сезону? Или у нас все остальные сети за предыдущие годы ударно менял/ремонтировали? За 2019-й отремонтировали 350 километров теплосетей, из них 250 в Киеве. Такими темпами нам нужно 200 лет, чтобы отремонтировать все остальные сети, потому что они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии".

То же самое, по словам Олега Попенко, с капремонтами оборудования на ТКЭ.

"Нам нужны десятки миллиардов евро для того, чтобы достичь 90% готовности к отопительному сезону, – уверяет эксперт. – В обозримом будущем нас ждет неизбежный рост тарифов на тепло и горячую воду, рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги, проблемы с теплоснабжением в ряде городов Украины".

Ранее "Комментарии" писали, что народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отчет главы правительства по поводу цен на коммунальные услуги.

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