Какие платежки за газ ожидать украинцам зимой: эксперт сделал прогноз

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Таисия Ерохина
Тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом. Об этом рассказал "Комментариям" член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По словам эксперта, вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговый тариф может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.
Корольчук отметил, что жителям многоэтажных домов – полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).
"Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…", - говорит Корольчук.
Добавим, что Юрий
Корольчук не исключает, что из-за игр "Нафтогаза" уже в апреле 2021, когда
завершится отопительный сезон, долг будет на уровне 90 млрд грн.
Напомним, "Нафтогаз" представил новые тарифные планы для бизнеса и населения. Так, для бытовых потребителей доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой".
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