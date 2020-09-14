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Какие платежки за газ ожидать украинцам зимой: эксперт сделал прогноз

Эксперт рассказал, как изменятся зимой тарифы на газ в Украине

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом. Об этом рассказал "Комментариям" член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Какие платежки за газ ожидать украинцам зимой: эксперт сделал прогноз

По словам эксперта, вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговый тариф может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Корольчук отметил, что жителям многоэтажных домов – полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).

"Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…", - говорит Корольчук.

Добавим, что Юрий Корольчук не исключает, что из-за игр "Нафтогаза" уже в апреле 2021, когда завершится отопительный сезон, долг будет на уровне 90 млрд грн.

Напомним, "Нафтогаз" представил новые тарифные планы для бизнеса и населения. Так, для бытовых потребителей доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой".


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