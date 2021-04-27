Летом тариф на газ для населения может измениться, - премьер-министр

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Елизавета Черных
В правительстве рассчитывают, что поставщики снизят годовую цену на газ для населения в летний период. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "УНИАН".
Летом тариф на газ для населения может измениться - фото из открытых источников
По словам Дениса Шмыгаля, годовой продукт - это стабильность и возможность четко понимать, а также прогнозировать свои расходы.
Напомним, что газоснабжающие компании в Украине обнародовали годовые тарифы на газ в Украине на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Интернет-издание "Комментарии" подготовило инфографику, в которой можно узнать годовую цену на газ у того или иного поставщика.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил некоторые изменения, которые помогут снизить тарифы на отопление до 10%.
Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на выбросы углекислого газа.
В материале нашего издания можно узнать, как такое предложение может повлиять на страну и население в экономическом плане и сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее зависимой от импортного газа.
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