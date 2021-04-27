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Летом тариф на газ для населения может измениться, - премьер-министр

По его словам, годовой тариф позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ

27 апреля 2021, 17:07
Автор:

Елизавета Черных

В правительстве рассчитывают, что поставщики снизят годовую цену на газ для населения в летний период. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "УНИАН". 

Летом тариф на газ для населения может измениться, - премьер-министр

Летом тариф на газ для населения может измениться - фото из открытых источников

"Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы", — сообщил глава правительства. 

По словам Дениса Шмыгаля, годовой продукт -  это стабильность и возможность четко понимать, а также прогнозировать свои расходы.

"Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг", — добавил Денис Шмыгаль. 

Напомним, что газоснабжающие компании в Украине обнародовали годовые тарифы на газ в Украине на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Интернет-издание "Комментарии" подготовило инфографику, в которой можно узнать годовую цену на газ у того или иного поставщика.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил некоторые изменения, которые помогут снизить тарифы на отопление до 10%. 

Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на выбросы углекислого газа.

В материале нашего издания можно узнать,  как такое предложение может повлиять на страну и население в экономическом плане и сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее зависимой от импортного газа.



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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/letom-tarif-na-gaz-dlya-naseleniya-mozhet-izmenitsya-shmygal-novosti-segodnya-11402776.html
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