Летом тариф на газ для населения может измениться, - премьер-министр

В правительстве рассчитывают, что поставщики снизят годовую цену на газ для населения в летний период. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "УНИАН".

Летом тариф на газ для населения может измениться - фото из открытых источников

"Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, поскольку они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы", — сообщил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, годовой продукт - это стабильность и возможность четко понимать, а также прогнозировать свои расходы.

"Важно, что украинцы и в дальнейшем могут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, что газоснабжающие компании в Украине обнародовали годовые тарифы на газ в Украине на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Интернет-издание "Комментарии" подготовило инфографику, в которой можно узнать годовую цену на газ у того или иного поставщика.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил некоторые изменения, которые помогут снизить тарифы на отопление до 10%.

Кроме того, предприятия, которые вместо газа на производственных мощностях сжигают исключительно дрова (биотопливо), предлагают освободить от налога на выбросы углекислого газа.

В материале нашего издания можно узнать, как такое предложение может повлиять на страну и население в экономическом плане и сможет ли переход на биотопливо сделать Украину менее зависимой от импортного газа.





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