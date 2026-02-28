Льготы только для своих: мобильный оператор изменил правила для абонентов 55

Один из мобильных операторов запускает специальное предложение для украинцев от 55 лет. Компания lifecell объявила о старте акционного тарифа "Забота", однако получить его смогут только те, кто выполнит ключевое требование.

Новый тариф за 190 грн, но воспользоваться смогут не все – обязательное условие

Речь идет о переносе номера от другого оператора. Предложение доступно исключительно для новых абонентов, которые воспользуются услугой MNP и перейдут в lifecell с сохранением своего номера.

Что входит в тариф "Забота"

За 190 грн в месяц абоненты получат:

20 ГБ мобильного интернета;

1000 минут на все сети по Украине (кроме lifecell);

безлимитные звонки в сети lifecell;

безлимитный доступ к популярным приложениям, включая YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook и другие.

Акционные условия будут действовать по 31 декабря 2027 года.

Ключевой нюанс – тариф не доступен действующим клиентам оператора , даже если им больше 55 лет. Предложение рассчитано именно на тех, кто готов сменить оператора.

Подать заявку на перенос номера можно в магазинах под ТМ lifecell или в центрах продаж и обслуживания Volia.

На фоне растущей стоимости мобильной связи операторы все чаще предлагают специальные решения для старшего поколения. Конкуренция абонентов 55 становится отдельным сегментом рынка, где ключевыми аргументами остаются фиксированная цена и большой пакет услуг.

Читайте также в "Комментариях", что Киевстар с 1 марта повышает тарифы – что и на сколько подорожает. Абонплата вырастет на 50–90 гривен, дополнительные SIM-карты и популярные пакеты услуг также дорожают. Наиболее ощутимое подорожание коснется сервисов, которые раньше стоили 70 гривен. С марта их цена составит 99 гривен за четыре недели.