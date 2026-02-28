Пільги лише для “своїх”: мобільний оператор змінив правила для абонентів 55+

Один із мобільних операторів запускає спеціальну пропозицію для українців віком від 55 років. Компанія lifecell оголосила про старт акційного тарифу "Турбота", однак отримати його зможуть лише ті, хто виконає ключову вимогу.

Новий тариф за 190 грн, але скористатися зможуть не всі – є обов’язкова умова

Йдеться про перенесення номера від іншого оператора. Пропозиція доступна виключно для нових абонентів, які скористаються послугою MNP і перейдуть до lifecell зі збереженням свого номера.

Що входить у тариф "Турбота"

За 190 грн на місяць абоненти отримають:

20 ГБ мобільного інтернету;

1000 хвилин на всі мережі по Україні (окрім lifecell);

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

безлімітний доступ до популярних застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook та інших.

Акційні умови діятимуть до 31 грудня 2027 року.

Ключовий нюанс – тариф не доступний чинним клієнтам оператора, навіть якщо їм понад 55 років. Пропозиція розрахована саме на тих, хто готовий змінити оператора.

Подати заявку на перенесення номера можна у магазинах під ТМ lifecell або в центрах продажу та обслуговування Volia.

На тлі зростання вартості мобільного зв’язку оператори дедалі частіше пропонують спеціальні рішення для старшого покоління. Конкуренція за абонентів 55+ стає окремим сегментом ринку, де ключовими аргументами залишаються фіксована ціна та великий пакет послуг.

