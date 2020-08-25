Медведчук: Повышение "минималки" давно съедено ростом тарифов, инфляцией и падением уровня жизни

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Станислав Молчанов
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь внешнего управления Украиной, при котором о кардинальном улучшении экономической ситуации не может быть и речи. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя сегодняшнее принятие решения в Раде о повышении минимальной заработной платы.
Так, Медведчук отметил, что на сегодня минимальная зарплата ‒ 4723 грн, прибавка составит "колоссальные" 277 грн (5,9%).
Виктор Медведчук, ГЛАВК
"Эти
277 грн ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в
предвыборном пиаре власти. Зеленский и его окружение не понимают, что такое
жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления
страной и развития экономики. Власть игнорирует тот факт, что повышение
минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов
производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением
ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и
т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к
увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом", –
заявил Виктор Медведчук.
Политик
уверен, что тех мер, которые собирается реализовать правительство, совершенно
недостаточно.
"Оппозиционная
платформа – За жизнь" с целью преодоления бедности и стимулирования
внутреннего потребительского рынка во время принятия Закона Украины "О Государственном
бюджете Украины на 2020 год" предлагала установить с 1 января
2020 года минимальную заработную плату в размере 7276 грн, а к концу
2020 довести ее до 7713 грн. Кроме того, наша фракция 18 августа
2020 года внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект, которым устанавливается минимальная заработная плата в размере 7500 грн,
то есть на 50% выше, чем в президентском законопроекте", – подчеркнул парламентарий.
Помимо этого, ОПЗЖ предлагала к концу 2020 года установить
минимальный прожиточный уровень в размере 5569 грн (нынешнее правительство
только планирует к декабрю выйти на 2189 грн), а минимальную пенсию ‒
в размере 4500 грн (
"Причем
предложениями, которые вносились "Оппозиционной платформой – За жизнь"
в парламент, предусмотрены не только высокие социальные расходы: мы также
предложили, где взять эти деньги, как их заработать, то есть посредством
повышения ВВП страны увеличить ресурсную базу, что позволит украинской
экономике нести такую зарплатную и социальную нагрузку", – отметил
Медведчук
Однако, по мнению нардепа, Владимир Зеленский и его окружение выбрали путь внешнего
управления Украиной, при котором не может быть и речи о кардинальном улучшении
экономической ситуации.
"И подачки, по недоразумению называемые "инициативами" и "реформами", ‒ это явка с повинной нынешней власти, которая должна уйти в отставку за то, что довела экономику Украины до краха", – подытожил Виктор Медведчук.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что цена за газ для населения в Украине может заметно измениться накануне отопительного сезона.
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