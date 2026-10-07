Мораторий уже не спасет: когда в Украине резко взлетят тарифы на газ и тепло

Вопрос повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление в Украине остается открытым. В Верховной Раде отмечают, что мораторий действует и в ближайшее время пересмотр цен не планируется. В то же время, в меморандуме с МВФ предусмотрена подготовка к постепенному переходу к экономически обоснованным тарифам. О неизбежном повышении тарифов предупреждают и эксперты. Когда именно это может произойти – рассказали три модели искусственного интеллекта.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что резкого скачка тарифов в ближайшие месяцы ждать не стоит. Льготные цены на газ для населения и производителей тепла продлили до 31 марта 2027 года, поэтому нынешний отопительный сезон, по мнению чат-бота, власти будут пытаться пройти без повышения.

В то же время тарифный вопрос никуда не исчез. В меморандуме с МВФ предусмотрено постепенное повышение цен на газ, электроэнергию и отопление после подготовки механизмов защиты населения.

До конца 2026 года должна появиться дорожная карта, а к февралю 2027 — оценка влияния возможного повышения на бюджет и субсидии. Поэтому ChatGPT ожидает первые серьезные решения именно в 2027 году. Причем речь, скорее всего, идет не об одновременном подорожании всех услуг, а о постепенном пересмотре цен.

Чат-бот Grok также не ожидает быстрого повышения. По его ответу мораторий работает, а газ для населения будет оставаться по цене 7,96 грн до весны 2027 года. Отопление также находится под защитой моратория во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

В то же время чат-бот обращает внимание на договоренности с МВФ. До конца 2026 года должны подготовить дорожную карту, а к февралю 2027 оценить влияние изменений на получателей субсидий. После этого может начаться постепенное движение к рыночным ценам.

Grok прогнозирует первые осторожные повышения во второй половине 2027 года, если война не завершится раньше. В случае отмены военного положения тарифы, по его оценке, могут начать двигаться вверх через шесть месяцев.

Чат-бот DeepSeek также считает мораторий временным решением. Отмечает, что публично власти говорят об отсутствии повышения, однако в меморандуме с МВФ зафиксировано постепенное приближение тарифов на газ, электроэнергию и отопление к экономически обоснованному уровню.

По мнению DeepSeek, причиной грядущего роста станет не только МВФ, но и состояние украинской энергетики: ремонт сетей, генерация и импорт нуждаются в значительных средствах. Международный фонд, по его оценке, только формализует этот процесс.

В то же время DeepSeek отличается от других чат-ботов прогнозом по конкретной услуге. Он считает, что первой может вырасти цена на электроэнергию, тогда как газ и тепло власти будут откладывать из-за их политической чувствительности.

Все три чат-бота сходятся в одном: резкого повышения тарифов в ближайшее время они не ожидают, а мораторий пока остается главной защитой для потребителей. Также все указывают на 2027 год как период, когда вопрос может перейти от подготовки к реальным решениям.

Различаются только оценки. ChatGPT говорит о начале серьезных решений в 2027 году, Grok – преимущественно о второй половине года, а DeepSeek отдельно предполагает, что первой может подорожать электроэнергия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое главное условие повышения тарифов назвали в Раде.



