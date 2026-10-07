Мораторій вже не врятує: коли в Україні різко злетять тарифи на газ і тепло

Питання підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення в Україні залишається відкритим. У Верховній Раді наголошують, що мораторій діє і найближчим часом перегляд цін не планується. Водночас у меморандумі з МВФ передбачена підготовка до поступового переходу до економічно обґрунтованих тарифів. Про неминуче підвищення тарифів попереджають і експерти. Коли саме це може статися — розповіли три моделі штучного інтелекту.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що різкого стрибка тарифів найближчими місяцями чекати не варто. Пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла продовжили до 31 березня 2027 року, тому нинішній опалювальний сезон, на думку чат-бота, влада намагатиметься пройти без підвищення.

Водночас тарифне питання нікуди не зникло. У меморандумі з МВФ передбачене поступове підвищення цін на газ, електроенергію та опалення після підготовки механізмів захисту населення.

До кінця 2026 року має з'явитися дорожня карта, а до лютого 2027-го — оцінка впливу можливого підвищення на бюджет і субсидії. Тому ChatGPT очікує перших серйозних рішень саме у 2027 році. Причому йдеться, найімовірніше, не про одночасне подорожчання всіх послуг, а про поступовий перегляд цін.

Чат-бот Grok також не очікує швидкого підвищення. За його відповіддю, мораторій працює, а газ для населення залишатиметься за ціною 7,96 грн до весни 2027 року. Опалення також перебуває під захистом мораторію на час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Водночас чат-бот звертає увагу на домовленості з МВФ. До кінця 2026 року мають підготувати дорожню карту, а до лютого 2027-го оцінити вплив змін на отримувачів субсидій. Після цього може розпочатися поступовий рух до ринкових цін.

Grok прогнозує перші обережні підвищення у другій половині 2027 року, якщо війна не завершиться раніше. У разі скасування воєнного стану тарифи, за його оцінкою, можуть почати рухатися вгору через шість місяців.

Чат-бот DeepSeek також вважає мораторій тимчасовим рішенням. Наголошує, що публічно влада говорить про відсутність підвищення, однак у меморандумі з МВФ зафіксоване поступове наближення тарифів на газ, електроенергію та опалення до економічно обґрунтованого рівня.

На думку DeepSeek, причиною майбутнього зростання буде не лише МВФ, а й стан української енергетики: ремонт мереж, генерація та імпорт потребують значних коштів. Міжнародний фонд, за його оцінкою, лише формалізує цей процес.

Водночас DeepSeek відрізняється від інших чат-ботів прогнозом щодо конкретної послуги. Він вважає, що першою може зрости ціна на електроенергію, тоді як газ і тепло влада відкладатиме через їхню політичну чутливість.

Усі три чат-боти сходяться в одному: різкого підвищення тарифів найближчим часом вони не очікують, а мораторій поки залишається головним захистом для споживачів. Також усі вказують на 2027 рік як період, коли питання може перейти від підготовки до реальних рішень.

Різняться лише оцінки. ChatGPT говорить про початок серйозних рішень у 2027 році, Grok — переважно про другу половину року, а DeepSeek окремо припускає, що першою може подорожчати електроенергія.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку головну умову підвищення тарифів назвали в Раді.



