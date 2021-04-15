Повышение коммунальных тарифов: в "Слуге народа" назвали причины (ВИДЕО)

С приходом весны вопрос коммунальных платежей для украинцев стал не настолько критическим. Однако вероятность повышения отдельных тарифов постоянно имеется. По словам народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, есть две причины, по которым стоимость "коммуналки" может вырасти, сообщает пресс-служба политсилы.



Андрей Герус. Фото из открытых источников

Изначально энергетическая сфера любой страны зависит от стоимости закупаемых на других рынках энергоресурсов, говорит нардеп. Украина в основном ориентируется на европейскую рыночную стоимость. Как объясняет Герус, при наличии здравой конкуренции и отсутствии постоянных монополистов цены на энергоресурсы постоянно колеблются — и чаще всего в сторону повышения.

Как самый простой пример, политик приводит нефть. Стоит баррелю лишь подняться в цене, как вслед за этим дорожают различные нефтепродукты, в том числе бензин.

Вторым фактором, значительно влияющим на конечную стоимость газа или электроэнергии для украинцев, является госрегулирование цен. По мнению Андрея Геруса, в этой плоскости постоянно существуют некие недоработки, ведь за всем уследить не успевают.

Нардеп уверен, что пока в тарифной плоскости должна наблюдаться некоторая стабильность. К ней может привести заключение годовых контрактов абонентами с компаниями-поставщиками. Это, в первую очередь, касается именно газовой тематики. Герус говорит, что подписание подобных документов поможет украинцам быть застрахованными от любых внезапных повышений цен на "коммуналку".

Также депутат посоветовал населению обратить внимание на возможность сэкономить благодаря энергоэффективности. В Украине существует соответствующий Фонд, который принимает обращения от людей, желающих получить возмещение затрат. Перед этим такие лица прибегали к альтернативным видам энергообеспечения, минимизировали собственное потребление ресурсов и т.п.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько стоит оформление годового контракта на поставку газа. Конкретные цены ищите в нашем материале.

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