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Годовые тарифы на газ: сколько будут платить украинцы

Эксперт рассказал, сколько будет стоить газ для украинцев в апреле и как изменит газовый рынок введение годовых тарифов

сегодня, 17:31
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине с мая начнут действовать годовые тарифы на газ, такое решение приняла сегодня на заседании НКРЭКУ. В беседе с изданием "Комментарии" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в апреле и что означает введение годовых тарифов.

Годовые тарифы на газ: сколько будут платить украинцы

Цена на газ. Фото из открытых источников

"Большинство поставщиков на апрель опубликовали цену на газ — 6,99 грн за кубометр. Правительственное ограничения стоимости голубого топлива для населения уже не действует, поэтому у некоторых поставщиков цена кубометра газа в апреле будет превышать 8 грн, максимальное значение — 8,85 грн / куб. м", — прогнозирует эксперт.

Марунич отметил, что несмотря на окончание отопительного сезона, оптовая цена закупки газа все еще не падает. Ситуация на европейских биржах остается нестабильной — после непродолжительного снижения стоимости газа вновь начала расти. Страны с развитой экономикой быстрыми темпами проводят вакцинацию населения, способствует восстановлению промышленности и, соответственно, увеличению спроса на энергоресурсы.

"Аналитики прогнозируют, что по этой причине ожидаемое летнее снижение стоимости голубого топлива может вообще не состояться, — сообщил эксперт. — Поэтому украинские поставщики готовят для потребителей особый продукт — летний контракт на газ с фиксированной ценой. Его введение ожидается уже с 1 мая текущего года".

Как пояснил Марунич, годовой контракт — это страховка для потребителей от ценовых колебаний и гарантия стабильной цены газа в течение года.

"Введение летнего контракта стабилизирует ситуацию на отечественном рынке газа. Это благоприятно скажется на экономике Украины и на международном имидже нашего государства", — резюмировал эксперт.

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