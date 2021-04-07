Годовые тарифы на газ: сколько будут платить украинцы

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Таисия Ерохина
В Украине с мая начнут действовать годовые
тарифы на газ, такое решение приняла сегодня на заседании НКРЭКУ. В беседе с изданием "Комментарии"
сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал, сколько
украинцы будут платить за газ в апреле и что означает введение годовых тарифов.
Цена на газ. Фото из открытых источников
Марунич отметил, что несмотря на окончание
отопительного сезона, оптовая цена закупки газа все еще не падает. Ситуация на
европейских биржах остается нестабильной — после непродолжительного снижения
стоимости газа вновь начала расти. Страны с развитой экономикой быстрыми темпами
проводят вакцинацию населения, способствует восстановлению промышленности и,
соответственно, увеличению спроса на энергоресурсы.
Как пояснил Марунич, годовой контракт — это
страховка для потребителей от ценовых колебаний и гарантия стабильной цены газа
в течение года.
Ранее стало известно, когда, кому и на
сколько повысят пенсию в Украине в 2021 году.
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