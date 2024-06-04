Повышение тарифа на электроэнергию назвали диверсией: в чем причина

Повышение тарифа за электроэнергию является нескрываемой диверсией против Украины, считает политексперт Александр Кочетков. По его мнению, если бы в Украине была действительно независимая СБУ, то она должна расследовать такие действия по статье "государственная измена".

Тариф на свет

Кочетков подчеркнул, что международные партнеры целевым образом выделяют средства в поддержку и восстановление украинской энергетики. По его словам, речь идет о значительных деньгах, которые составляют сотни миллионов долларов, однако правительство даже не отчиталось об их использовании.

Каким образом деньги от повышения тарифов пойдут на восстановление энергетики? Есть обоснованные подозрения, что никаким. Где прозрачна схема использования тарифных денег, кто персонально отвечает за эффективность их использования?

– спрашивает эксперт.

По его словам, если международной помощи действительно не хватает и есть реальная необходимость привлечения средств граждан, то нужно действовать совсем иным образом, а именно: разработать тщательный план работ, определиться с объемом финансирования и учредить специальный негосударственный фонд на эти нужды от руководством признанных специалистов энергетики.

"Когда граждане увидят, на что пойдут их деньги, они начнут добровольно наполнять этот фонд, потому что страдать в темноте никто не хочет. Где план восстановления энергетических объектов?

– отмечает Кочетков.

При этом, по его мнению, не стоит прикрываться какой-то секретностью, чтобы враг ничего не догадался. Эксперт отмечает, что враг с помощью спутниковой разведки прекрасно увидит начало ремонтных работ.

"Чтобы предотвратить повторные удары врага, нужно не столько ремонтировать старые мощности, сколько срочно развивать децентрализованную энергетику — закупать и вводить в эксплуатацию малые энергетические мощности: на всех ракет у врага не хватит. И именно это должно быть в том плане, на который нужны средства украинцев",

– считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство подняло тариф на электроэнергию.



