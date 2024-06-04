Повышение тарифа на электроэнергию назвали диверсией: в чем причина

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Ткачик Олеся
Повышение тарифа за электроэнергию является нескрываемой диверсией против Украины, считает политексперт Александр Кочетков. По его мнению, если бы в Украине была действительно независимая СБУ, то она должна расследовать такие действия по статье "государственная измена".
Тариф на свет
Кочетков подчеркнул, что международные партнеры целевым образом выделяют средства в поддержку и восстановление украинской энергетики. По его словам, речь идет о значительных деньгах, которые составляют сотни миллионов долларов, однако правительство даже не отчиталось об их использовании.
По его словам, если международной помощи действительно не хватает и есть реальная необходимость привлечения средств граждан, то нужно действовать совсем иным образом, а именно: разработать тщательный план работ, определиться с объемом финансирования и учредить специальный негосударственный фонд на эти нужды от руководством признанных специалистов энергетики.
При этом, по его мнению, не стоит прикрываться какой-то секретностью, чтобы враг ничего не догадался. Эксперт отмечает, что враг с помощью спутниковой разведки прекрасно увидит начало ремонтных работ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство подняло тариф на электроэнергию.
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Игорь
сегодня, 15:53
Моя любимая земля Украина! Ты самая богатая, тут самый честный и гордый народ, земля с 1000 летними традициями, которые даже Римляне о нас знали. и тут на... ~400 клопов захватило всю страну, гонят на убой молодых, старых убивают тарифами. Нечего терять и ничего уже не боюсь - двум смертям не бывать...