Процветание монополий в Украине: как искоренить фиктивную конкуренцию в стране

Кабмин пытается "тушить" пожар с тарифами ручным регулированием цен, что само по себе опасно. Но не менее опасно то, что власти позволяют продолжать монополистам зарабатывать на населении даже в это сложнейшее время. Почему газовые монополии олигархов Дмитрия Фирташа, энергетические – Рината Ахметова и Игоря Коломойского — продолжают процветать в Украине? Что нужно, чтобы в нашей стране была реальная, а не фиктивная конкуренция? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

НКРЭКУ и Антимонопольный комитет Украины — "парализованные структуры", которые создают видимость работы

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга уверен: "Чтобы в Украине была реальная конкуренция, необходимо влияние государства на определенные сектора (как минимум, как в Швеции, где есть три уровня регулирования – центральный местный, корпоративный), а также реально работающие соответственные органы. У нас же Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) скорее создают видимость работы. Это – парализованные структуры".

По мнению эксперта, кто бы ни победил в энергетической войне, интересы украинцев пострадают.

"Победит ли Фирташ (за которым облгазы), Коломойский с Ахметовым (с их энергетическими компаниями и влиянием на центральную власть), Нафтогаз (с внешними игроками, стоящими за ним) — нам легче не будет. Потому что государство Украина в последние годы работает по одной большой схеме, в которой задействованы и наши монополисты, и внешние игроки", — говорит Михаил Чаплыга.

Отдавая деньги из двух карманов, украинцы становятся все беднее

Эксперт уверяет, что монополисты и сросшееся с ними государство дважды изымают деньги у украинцев.

"Из правого кармана – столько, сколько есть (тарифы уже почти на 100% сравняли с доходами незащищенных слове населения, которых у нас – 80%). По сути, это налог на потребление. Столько, сколько есть у граждан, изымается в виде "налога на коммуналку". Разницу же между суммарными хотелками "рынка" (Нафтогаза, облгазов, других игроков) компенсирует государство. Но т.к. у него своих денег нет, это деньги из наших налогов, разница, считайте, вынимается из нашего левого кармана. Как компенсация "потерь" игроков "рынка". К этому ведут все эти "героические снижения", которые сейчас нам "подарили". После отопительного сезона, независимо от того, кто победит (Нафтогаз ли, за которым стоят внешние игроки, облгазы ли, за которыми стоит Фирташ) – они придут к правительству за компенсацией", — прогнозирует эксперт.

В итоге, подчеркивает Михаил Чаплыга, создается своеобразный вечный двигатель: украинцы, отдавая деньги из правого и левого карманов (доходы и налоги), становятся всё беднее. Государство, у которого вечно дырявый бюджет, — тоже. Государство вынуждено брать внешние кредиты. И становится абсолютно зависимо от воли внешних игроков и игр внутренних олигархов. Теряя субъектность.

Украинское правительство работает только на прибыль

Постоянные игры с тарифами и ценами в пользу монополистов говорят о том, что в Украине нет правительства в классическом понимании словам. Нет Кабмина, который заботился бы о благополучии граждан. Скорее можно говорить, что у нас действует акционерное общество "Кабмин". Так считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"И там, как и в любом АО, в любой компании, основная цель – максимальная прибыль. Любой ценой. И украинское правительство работает только на эту цель. Максимальная прибыль во всех направлениях и сферах — с потребителей. Через Нафтогаз, Укрзализныцю, Укрпочту, другие госпредприятия. Через НБУ (курс грн и учетная ставка). Через разнообразные монополии. Цель — не интересы всех граждан, а максимизация прибыли за их счет. Потому имеем такие истории с тарифами, ценами, которые неадекватны уровню доходов подавляющей части населения", — подчеркивает эксперт.

По его словам, такая тарифная политика работает исключительно в интересах монополистов.

"Следовательно, — продолжает Андрей Новак, — это правительство, как и предыдущее, тоже работает в интересах монополистов. Но ни рынка газа, ни рынка электроэнергии у нас нет".

Решить проблему может только смена власти

По словам экономиста, те же тарифы на газ у нас "рисуют", исходя из импортного паритета. Тогда как в Украине ежегодно добывается около 20 млрд кубов газа. А для внутреннего потребления необходимо около 35 млрд кубов.

"Правильнее было бы устанавливать тариф, отталкиваясь от газового коктейля. Часть – по цене газа собственной добычи, оставшееся – импорт. Если бы именно так формировали цену, она не был бы выше 5 грн. за куб. Даже при всех накрутках. Но это возможно лишь если правительство будет работать в интересах основной массы украинцев, а не монополистов, — уверен Андрей Новак. – Решить проблему можно только политическим путем. Нужна не просто смена правительства, о необходимости чего давно говорится, но – смена всей этой власти. К сожалению, в 2019-м, победив на волне обещаний менять систему, так называемые "новые лица" пришли лишь для того, чтобы возглавить ее – глубоко коррупционную, монопольную на ключевых рынках".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о тарифах на газ: заговор монополистов или ошибки власти.





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