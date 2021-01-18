Тариф на газ: заговор монополий или ошибки власти

Сегодня, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ, установив ее фиксированную стоимость на уровне 6,99 гривны за куб.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной колебания цен за кубометр газа от 6,99 до 11 гривен в отдельных областях могло стать монопольное положение облгазов. Если это так – почему власть не борется с монополиями? Если не так – почему премьер говорит неправду? И как так вышло, что летом нам говорили о рекордной закачке газа в хранилища – а зимой мы вынуждены за него переплачивать втридорога? Ответы на эти вопросы дали украинские эксперты.

"На рынке распределения газа конкуренции нет"

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий шестого ранга Геннадий Рябцев признался: "Меня удивляет, что ответственные лица – политики, госслужащие – путают понятие цены на природный газ как товар и тарифа на услугу по газоснабжению. При этом, говоря о монополии облгазов, утверждают, что сама монополия является преступлением".

Эксперт напоминает, что после разделения функций в региональных компаниях по газоснабжению, после установления новых правил игры на рынке природного газа (с 1 августа 2020 года) поставками газа и его распределением занимаются разные юрлица.

"При этом на рынке поставок, продажи газа в оптовом и розничном сегменте, возможно, существует конкуренция. А на рынке распределения газа конкуренции нет. Там присутствует естественная монополия, — поясняет Геннадий Рябцев. — Невозможно себе представить несколько параллельных труб, по которым в квартиру поступает один и тот же газ. К тому же, само по себе наличие монополии нарушением закона не является. Нарушение – это злоупотребление монопольным положением. Их должен фиксировать Антимонопольный комитет Украины. Насколько мне известно, расследований, подтверждающих слова премьера, АМКУ не обнародовал. А потому странно слушать такие формулировки из уст главы Кабмина".

Геннадий Рябцев не исключает, что нарушения есть. Но они, по его мнению, возможны лишь, если Кабмин установил недостаточно справедливые правила игры. Или если правительство ненадлежащим образом осуществляло контроль и надзор за участниками рынка.

"При этом, говоря о тарифах на распределение, премьер утверждает, что именно они стали причиной нынешнего кризиса. Однако, на мой взгляд, основной причиной социального недовольства стала привязка цен на газ как товар к спекулятивным внешним котировкам, — отмечает эксперт. — В методике расчета этих цен не учтена стоимость газа собственной добычи или наличие газа в ПХГ (подземных хранилища газа). Вне зависимости от наличия или отсутствия газа в ПХГ, собственной добычи, потребитель платит ту цену, которая сформировалась на европейских газовых хабах".

По мнению Геннадия Рябцева, ситуацию можно исправить, создав ликвидную торговую площадку внутри страны. Там, например, могла бы реализовываться часть газа Укргаздобычи. Улучшить же ситуацию с распределением газа можно, пересмотрев условия передачи в управление и использование облгазам газовых сетей, находящихся в коммунальной собственности.

"Газ для украинцев должен стоить 3-4 грн за м.куб"

Монопольное положение облгазов, даже если допустить, что это — правда, означает, что власть не контролирует конкуренцию в отдельных городах. Так считает политический эксперт Михаил Железняк.

"На практике в большинстве городов конкуренция существует. Но важно обучить людей процедуре смены поставщика. Это не улучшит ситуацию, но немного ее облегчит", — говорит эксперт.

Комментируя летние реляции властей о рекордной закачке газа в хранилища, Михаил Железняк акцентировал, что это звучало в связи с желанием поднять падающий рейтинг партии власти перед местными выборами.

"И я не удивлюсь, если мы скоро услышим от них пояснения в стиле: да мы говорили, что много закачали, но не имели в виду, что будем продавать это населению дешево. Кроме того, большую цену сейчас начнут аргументировать большим количеством должников", — считает эксперт.

По мнению Михаила Железняка, газ для украинцев должен стоить 3-4 грн за м.куб, тогда сейчас на рынке он стоит не менее 9 грн за м.куб, а правительство обсуждает постановление о регулировании цен, о введении так называемой граничной цены в 6.99 грн за 1 м.куб.

"Между тем, Украина имеет внутреннюю добычу газа, которая в последнее время составляет около 20,2 млрд кубометров в год. Почему мы не продаем этот газ населению? Ведь это – полезное ископаемое, а недра земли, согласно Конституции, принадлежат народу. У нас же народ предпочитают обманывать", — подчеркивает эксперт.

Он уверяет, что существует ряд газовых схем, с помощью которых власть и сросшиеся с ней финансово-промышленные группировки обманывают народ.

"Государство оплатило газификацию в ряде городов. Всё было согласовано через Кабмин, деньги направлены в местные советы. Облгазы получили их. Но предложили населению самостоятельно газифицировать свою территорию. Таким образом, газовые сети были оплачены дважды, — поясняет Михаил Железняк. – Теперь же газовые коммуникации, которые люди строили за свои средства, передали на баланс облгазов. Ситуацию добивает тот факт, что сейчас люди получают по две платежки. Во второй их просят заплатить за доставку. Мол, добывают одни, а доставляют другие. При этом доставка происходит по тем самым трубам, которые купили люди на свои кровные деньги. А сама по себе доставка — это просто газовый вентиль. По хорошему, это государство должно доплачивать жителям, которые фактически частично построили газовые магистрали. А не наоборот… Вся эта несправедливость уже привела к ряду протестов. И они, уверен, продолжатся".

Как сообщал портал "Комментарии", вопрос повышения тарифов в Украине — один из наиболее обсуждаемых. Решение украинских властей вернуть госрегулирование цен на газ некоторые склонны считать продуманной игрой, а кое-кто заговорил о традиционном для Зе-команды способом "тушения пожара". О том, кто выигрывает от тарифных плясок и насколько успешными будут попытки обуздать рост тарифов разбирались украинские эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!