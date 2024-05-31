logo

BTC/USD

67535.77

ETH/USD

3778.71

LTC/USD

83.41

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес тарифы Стало известно, почему правительство отказалось вводить дифференцированный тариф на свет
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему правительство отказалось вводить дифференцированный тариф на свет

Правительство отказалось от введения дифференцированного тарифа на электроэнергию во избежание злоупотреблений, заявила в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук

31 мая 2024, 22:44
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

С 1 июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления. При этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук объяснила, почему правительство не ввело дифференцированный тариф.

Стало известно, почему правительство отказалось вводить дифференцированный тариф на свет

Тариф на свет

По ее словам, действительно, рассматривались сценарии, где потребляющие меньше платили бы меньше. Однако такие варианты имели большие риски злоупотреблений, подчеркнула чиновник.

По словам Гринчук, на самом деле, существовали значительные риски несправедливой оплаты за электроэнергию, поскольку в Украине много коллективных потребителей и потребителей без соответствующих счетчиков. Трудно определить, какую цену они должны платить и какой объем потребления у них есть, добавила замминистра.

Именно поэтому, по ее словам, чтобы избежать таких злоупотреблений и обеспечить справедливость, правительство решило установить единый тариф. В то же время ночной тариф остается на уровне 2 гривен 16 копеек за киловатт-час.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что изначально планировалось дифференцировать тариф в зависимости от месячного объема потребления: для потребления до 100 кВтч – оставить действующую цену 2,64 гривны, а за каждый последующий киловатт поднять до 4,8 гривны. Однако новый тариф 4,32 гривны будет применяться ко всему потреблению, что повысит цену на электроэнергию на 60%. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2025 года.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что повышение тарифа на электроэнергию является сложным, но необходимым шагом, ведь в нынешних условиях у государства нет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости