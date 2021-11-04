Субсидии на абонентскую плату: кому будут назначаться

3 ноября Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров по социальной защите потребителей коммунальных услуг". Согласно проекту постановления, в положение о субсидировании включены новые виды услуг для жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Кабмин принял изменения относительно субсидий, фото из открытых источников

Изменения касаются оплаты абонентского обслуживания для потребителей компуслуг и владельцев помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и водоснабжения. Такие граждане смогут получить льготы и субсидии от государства.

В положении проекта указано, что украинцам будет предоставляться ежемесячная субсидия на оплату абонентского обслуживания для потребителей коммуслуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении компуслуг или договорам об обслуживании внутридомовых систем.

К таким услугам, на оплату которых можно получить субсидии, чиновники отнесли:

— услуги по управлению домом;

— услуги по снабжению и распределению природного газа, поставке электроэнергии, тепловой энергии, поставке горячей воды, водоснабжению, водоотводу, обращению с бытовыми отходами.

Также субсидии будут предоставлять жильцам квартир, в доме которых есть ОСМД или жилищный кооператив. Жильцы смогут получить субсидирование на абонентское обслуживание, предоставляемое по обслуживанию внутридомовых систем, а также на расходы на управление многоквартирным домом.

Украинцы, желающие получить субсидии, должны подать запрос в подразделения соцзащиты и предоставить сведения о сумме просроченной задолженности.

Как сообщал портал "Комментарии", цена газа будет зависеть от его качества.

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