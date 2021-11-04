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Субсидии на абонентскую плату: кому будут назначаться

Изменения в документы уже одобрены

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
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3 ноября Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в постановления Кабинета министров по социальной защите потребителей коммунальных услуг". Согласно проекту постановления, в положение о субсидировании включены новые виды услуг для жильцов многоквартирных домов. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Субсидии на абонентскую плату: кому будут назначаться

Кабмин принял изменения относительно субсидий, фото из открытых источников

Изменения касаются оплаты абонентского обслуживания для потребителей компуслуг и владельцев помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и водоснабжения. Такие граждане смогут получить льготы и субсидии от государства.

В положении проекта указано, что украинцам будет предоставляться ежемесячная субсидия на оплату абонентского обслуживания для потребителей коммуслуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении компуслуг или договорам об обслуживании внутридомовых систем.

К таким услугам, на оплату которых можно получить субсидии, чиновники отнесли:

— услуги по управлению домом;

— услуги по снабжению и распределению природного газа, поставке электроэнергии, тепловой энергии, поставке горячей воды, водоснабжению, водоотводу, обращению с бытовыми отходами.

Также субсидии будут предоставлять жильцам квартир, в доме которых есть ОСМД или жилищный кооператив. Жильцы смогут получить субсидирование на абонентское обслуживание, предоставляемое по обслуживанию внутридомовых систем, а также на расходы на управление многоквартирным домом.

Украинцы, желающие получить субсидии, должны подать запрос в подразделения соцзащиты и предоставить сведения о сумме просроченной задолженности.

Как сообщал портал "Комментарии", цена газа будет зависеть от его качества.

Субсидии на абонентскую плату: кому будут назначаться - фото 2
Субсидии на абонентскую плату: кому будут назначаться - фото 3


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