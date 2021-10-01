Тарифный вопрос: что будет с отопительным сезоном в Украине

Кабинет министров Украины по инициативе президента Владимира Зеленского разработал план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос и пройти грядущий отопительный сезон.

Отопительный сезон в Украине - фото из открытых источников

Как сообщил во время заседания Конгресса местных и региональных властей сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, этот план состоит из следующих пунктов.

1. Зафиксирована цена на газ для домохозяйств – не более чем 8 гривен за кубический метр.

2. Изменения в бюджет будут способствовать увеличению программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года.

3. С 1 октября для 80% украинских семей (тех, кто потребляет менее 250 киловатт часов в месяц) цена на электроэнергию будет снижена до 1 грн 44 коп. Для тех же, кто потребляет более 250 кВт-ч, тариф останется неизменным – 1,68 грн.

4. В подземных газовых хранилищах (ПГХ) якобы накоплено почти 19 млрд кубов голубого топлива.

5.С местными властями подписан меморандум о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" данные инициативы.

Появляются дополнительная финансовая нагрузка на "Нафтогаз"

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что фиксированная цена на газ для населения решает вопрос именно для населения в условиях, когда растут цены на спотовых рынках. Но это приносит дополнительные финансовые проблемы для "Нафтогаза".

"Увеличение программы субсидий на 12 млрд (можно и больше) – полезный шаг. А вот снижение цен на электроэнергии – глупость. Это не то изменение, которое почувствуют потребители, – отмечает эксперт. – При этом такие цены существенно ниже себестоимости. И вопрос – какие будут финансовые результаты участников рынка, особенно с новой моделью ПСО (ПСО или PSO – Public Service Obligation, дословный перевод "публичные обязательства по обслуживанию"; суть в том, что игроков рынка обязывают брать на себя расходы по возмещению разницы между социальным тарифом и рыночным – прим. ред.)?".

Комментируя заявления о почти 19 млрд кубов газа в ПГХ, Андриан Прокип уточняет, что не все эти запасы принадлежат "Нафтогазу".

"Там есть газ нерезидентов, которые держат его в хранилищах, – поясняет эксперт. – И они могут и будут часть этого газа продавать, в том числе в Украине. И "Нафтогаз" будет его покупать. И возвращаемся к пункту №1 – это будет дополнительная финансовая нагрузка на НАК".

С такими подходами власть оставит после себя руины. Вопрос лишь в том, кто и как будет потом эти руины разгребать

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что власть сейчас пытается в ручном режиме спасать то, что следовало отладить намного раньше.

"Я об этом говорил еще два года назад. Модель тарифообразования должна базироваться на ряде составляющих, которых сейчас нет. Все предприятия жилкоммунэнерго, связанные с газом (облгазпоставщики, которые продают газ как товар; облгазы, которые занимаются распределением, поставками газа; предприятия теплокоммунэнерго — ТКЭ, которые вырабатывают тепло), должны еще во втором квартале закупать годовой объем их обязательств по поставкам соответствующих услуг населению. Причем с резервом в 10% на случай каких-то дополнительных катаклизмов. По состоянию на 1 июля у них должны быть законтрактованы, а то и поставлены в газовые хранилища, те объемы газа, которые им необходимы для периода с 1 июля текущего года по 30 июня следующего. Это должно быть лицензионное требование. Если говорят, что у них нет денег, пусть ищут. Если не могут, пусть не занимаются деятельностью по поставкам газа и тепла населению. Это касается как частных компаний, так и коммунальных, государственных предприятий", – поясняет эксперт.

Он поясняет, что во втором квартале газ практически всегда, учитывая сезонный характер, будет дешевле, чем в последующие периоды, вплоть до весны следующего года. Таким образом, если у вас есть фиксированный объем газа, то есть гарантия, что будете его поставлять населению, бюджетным организациям.

"Второй момент. Если у вас есть соответствующий объем газа, приобретенный по определенной цене, вы можете спокойно сформировать нормальный тариф. Вы ведь знаете объем потребления газа, тепла домохозяйствами, которым их поставляете. В среднем за три года. На базе этого вы можете сформировать тариф, который будет неизменным в течение года. И распределить его на 12 месяцев", – отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, в пакете предложений правительства есть подобный момент. Но там подвязка только к "Нафтогазу". А это должно быть лицензированное требование ко всем поставщикам ЖКУ, должно быть прописано законом для всех, уверен эксперт.

"Когда есть тариф, разделенный на 12 месяцев, домохозяйство может это оплатить. Ведь будет равномерная абонплата. Это касается газа, электроэнергии, тепла, воды – и горячей, и холодной. Если всё это станет лицензионным условием, тогда не будет таких, как у нас зачастую, истерик перед началом отопительного сезона", – считает Борис Кушнирук.

Он также акцентирует, что в предложениях правительства не решена проблема для бюджетных организаций. Для них тариф на тепло будет формироваться, отталкиваясь от цены на газ около 28-30 тыс. грн за тысячу кубов. Огромные деньги, местные бюджеты не готовы их платить.

"В правительстве говорят: тариф не должен быть выше, чем в прошлом году. Но ведь цена газа стала значительно выше! Соответственно, тариф должен быть выше, – считает эксперт. – А если нет, то кто будет покрывать разницу? Это же не вопрос субсидий. Тут ведь речь о том, что есть несоответствие расходов ТКЭ. Они объективно будут выше. То есть неурегулированность. И по бюджетным организациям, которые должны откуда-то взять огромные средства для этого отопительного сезона, и по расходам ТКЭ. Уже было сообщение, что городской голова Черкасс заявил, что не подпишет тарифы выше прошлого года. А за счет чего закрыть дыру предприятиям ТКЭ?"

По словам Бориса Кушнирука, завершится всё, как было в прошлые годы. Когда станет холодно, а дома будут без тепла, власти получат массовое недовольство населения. И заставят "Нафтогаз" поставлять газ без оплаты и без урегулированного вопроса цены. "Решат" проблему в ручном режиме.

"Возможно, удержат ситуацию с тарифами. Но оставят после себя руины, связанные с просроченной задолженностью всех перед всеми. Это будут долги бюджетных организаций, предприятий ТЭК, облгазов, облсбытов. А крайним будет "Нафтогаз", который получит очередные убытки", – прогнозирует эксперт.

Комментируя заявления Кабмина, что в наших подземных газохранилищах (ПГХ) – 19 млрд кубов газа, Борис Кушнирук отмечает, что там газ не только "Нафтогаза". К тому же, есть понятие активного газа и газа, который вы поднять из ПГХ не можете.

"Газ закачивают туда под давлением. Когда открывается вентиль, есть возможность его поднять. Но чем меньше в ПГХ остается газа, тем сложнее его поднимать, – поясняет Борис Кушнирук. – Если окажется, что они не смогут поднять часть газа (особенно, если это будет касаться газа иностранных компаний), мы еще и дискредитируем себя как страна, гарантирующая, что газ, находящийся в наших ПГХ, будет в нужное время поднят и передан его собственникам".

Отдельная история – электроэнергия. Цена угля тоже выросла, его еще и не хватает.

"Учитывая цену на газ, кто будет закрывать дыру между тарифом для населения и тратами предприятий тепловой генерации? Это и частные компании, как та же ДТЭК, и госкомпании, как Центрэнерго. И ряд других, поменьше. Они не готовы работать себе в убыток. Кто покроет разницу? Ближе к весне мы можем столкнуться с энергетическим кризисом, – предупреждает эксперт. – Нельзя мыслить по принципу: "Может, пронесет. Может, зима будет теплой – и нам хватит имеющихся запасов". С такими подходами власть оставит после себя руины. Вопрос лишь в том, кто и как будет потом эти руины разгребать".

Ранее "Комментарии" писали, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине в октябре.

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