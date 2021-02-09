Тарифы на газ пересчитали задним числом: у кого сумма в платежке изменится на 1,4 тысячи

Более 20 украинских поставщиков газа пересчитали тарифы задним числом, в результате чего суммы в платежках украинцев могут измениться на 1,4 тысячи гривен. Данную информацию обнародовал OBOZREVATEL.

Тарифы на газ пересчитали задним числом - фото из открытых источников

По данным издания, целый ряд поставщиков принял решение снизить цены под влиянием Офиса президента. Например, семья из Хмельницкого, которая пользуется услугами местного газсбыта, должна была получить платежку за использованные 500 кубометров в 4,95 тыс. грн (при расчете 9,9 грн за куб), но согласно новым правилам, заплатит всего 3,49 тыс. грн (так как тариф снизили до 6,99 грн).

В издании отмечают, что правительство не стало ограничивать цены на газ задним числом. Тогда в Министерстве энергетики объяснили, что с юридической стороны сделать это сложно. Несмотря на это поставщики решились на такой шаг по собственному желанию.

Согласно нововведениям, которые будут действовать в стране до истечения отопительного сезона, тариф не может превышать 6,99 гривны за кубометр, однако может быть снижен.

В издании подчеркивают, что если поставщик газа будет отказываться поставлять голубове топливо бытовым клиентам по регулируемой цене, тогда сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды" (ППН), которым является "Нафтогаз Украины". Основываясь на требования законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до двух месяцев, а после найти нового поставщика газа.

Напомним, что ранее "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.

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