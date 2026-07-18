Тарифы на свет могут изменить: когда НКРЭКУ готовит новые правила для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит масштабное обновление правил работы операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго). Об этом говорится в ответе регулятора на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Тарифы. Фото: из открытых источников

В НКРЭКУ сообщили, что после анализа действующей модели стимулирующего регулирования и с учетом предложений операторов систем распределения были разработаны изменения в нормативную базу. Они должны обеспечить переход облэнерго с 1 января 2027 на второй регуляторный период стимулирующего регулирования.

Регулятор отметил, что 7 июля 2026 г. во время открытого заседания уже был одобрен проект постановления, которым обновляются условия и параметры такого регулирования. Документ предусматривает внесение изменений в ряд действующих постановлений НКРЭ и НКРЭКУ, определяющих правила работы операторов электросетей.

В настоящее время проект вынесен на общественное обсуждение. До 27 июля 2026 г. физические лица, предприятия и другие заинтересованные стороны могут подать свои замечания и предложения через официальный сайт НКРЭКУ. Только после завершения этого этапа документ может быть вынесен на окончательное утверждение.

В ответе на запрос "Комментариев" регулятор отмечает, что новые правила должны стать механизмом для привлечения инвестиций в развитие электросетей, сокращения технологических потерь электроэнергии и повышения автоматизации энергетической инфраструктуры. Это позволит модернизировать сети и повысить их надежность в условиях военного времени и послевоенного восстановления страны.

В то же время в НКРЭКУ не уточнили, повлияют ли будущие изменения на тарифы на распределение электроэнергии для конечных потребителей. Окончательные параметры второго регуляторного периода станут известны после завершения общественного обсуждения и принятия соответствующего постановления.

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