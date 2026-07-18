Тарифи на світло можуть змінити: коли НКРЕКП готує нові правила для обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує масштабне оновлення правил роботи операторів систем розподілу електроенергії (обленерго). Про це йдеться у відповіді регулятора на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Тарифи. Фото: із відкритих джерел

У НКРЕКП повідомили, що після аналізу чинної моделі стимулюючого регулювання та з урахуванням пропозицій операторів систем розподілу були розроблені зміни до нормативної бази. Вони мають забезпечити перехід обленерго з 1 січня 2027 року на другий регуляторний період стимулюючого регулювання.

Регулятор зазначив, що 7 липня 2026 року під час відкритого засідання вже було схвалено проєкт постанови, якою оновлюються умови та параметри такого регулювання. Документ передбачає внесення змін до низки чинних постанов НКРЕ та НКРЕКП, що визначають правила роботи операторів електромереж.

Наразі проєкт винесений на громадське обговорення. До 27 липня 2026 року фізичні особи, підприємства та інші зацікавлені сторони можуть подати свої зауваження й пропозиції через офіційний сайт НКРЕКП. Лише після завершення цього етапу документ можуть винести на остаточне затвердження.

У відповіді на запит "Коментарів" регулятор наголошує, що нові правила мають стати механізмом для залучення інвестицій у розвиток електромереж, скорочення технологічних втрат електроенергії та підвищення рівня автоматизації енергетичної інфраструктури. Очікується, що це дозволить модернізувати мережі та підвищити їхню надійність в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення країни.

Водночас у НКРЕКП не уточнили, чи вплинуть майбутні зміни на тарифи на розподіл електроенергії для кінцевих споживачів. Остаточні параметри другого регуляторного періоду стануть відомі після завершення громадського обговорення та ухвалення відповідної постанови.

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