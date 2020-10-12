Тарифы на услуги ЖКХ в Украине: каких изменений стоит ожидать с началом отопительного сезона

Накануне нового отопительного сезона Кабинет министров Украины утвердил законопроект, согласно которому тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотвод будут устанавливать местные власти. К чему может привести это решение и как рассчитать "экономически обоснованные тарифы", а также снизить теплопотери, "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Тарифы на услуги ЖКХ в Украине будут расти

Тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотвод, установленные местными властями, ожидаемо, будут выше предыдущих – общих. В этом уверен экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

"И пока не будут внедрены работающие методы контроля за неплательщиками, общая задолженность перед предприятиями распределения коммунальных услуг будет расти, – предупреждает он. – Децентрализация тарифной политики для тепла, водоснабжения и водоотвода намерена определить экономически обоснованные тарифы с учетом специфики деятельности в отдельных регионах страны. Дифференциация цен в восточных и западных регионах, вместе с разной структурой неплательщиков, делает обобщенные коммунальные тарифы не эффективными".

Однако, подчеркивает эксперт, децентрализация обладает критически слабой стороной – снижение государственного контроля. В результате, отмечает Адриан Пантюхов, создается пространство для серых операций – спекулирование на тендерных закупках, или неоправданное завышение прейскуранта для выполнения услуг.

"В целом, идея децентрализации тарифов, запрошенная Международным Валютным Фондом, направлена на повышение эффективности работы коммунальных предприятий, большинство из которых убыточны, – поясняет Адриан Пантюхов. – Но стоит отметить, что доходность предприятий зависит от двух переменных – задолженности по предоставленным услугам и установленных тарифов. Решение первой проблемы требует жесткого контроля за неплательщиками (при создании льготной базы для необеспеченных граждан). А повышение тарифов без соответственного повышения доходов граждан чревато увеличением долга, и снижением и до того неполных доходов".

Тарифы на услуги ЖКХ в Украине: себестоимость

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которую собираются лишить функций по проверке и формированию тарифов, была создана для формирования прозрачных правил и отстаивания прав потребителей. И хоть эти самые права она не то чтобы качественно защищала (больше работая в пользу поставщиков услуг), лишившись даже такой не особо надежной защиты как НКРЭКУ, потребитель останется со своими проблемами один на один. Такого мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"Хочется обратить внимание на еще один важный момент. В апреле мы подвели итоги исследования за 4,5 года, насколько тарифы на тепло покрывают себестоимость услуг. Выяснилось, что в 80% не покрывают. Причем так было как до формирования соответствующих цен на местном уровне, так и после. Теплокоммунэнерго всегда были убыточными. Их дотирование – колоссальное. И главная наша проблема не в тарифах, а в плохом энергетическом состоянии домов", – подчеркивает Святослав Павлюк.

По словам эксперта, речь о слабом утеплении, об отсутствии индивидуальных тепловых пунктов.

"Нужна тепломодернизация домов. Если произвести соответствующие утепление и регулирование дома, он будет потреблять в три раза тепла (в зависимости от того, какая была изначально ситуация). Если сейчас в среднем используется 180-240 киловатт часов на квадратный метр, то после соответствующей модернизации такой дом может потреблять около 80 киловатт часов на "квадрат". Именно этим следует заниматься, прежде всего, – уверен Святослав Павлюк. – А не играми с тарифами. Хайп на этой теме у нас поднимаю каждый год перед началом нового отопительного сезона".

Насколько обоснованы новые тарифы на услуги ЖКХ в Украине

Необходимость передачи полномочий по формированию тарифов на ЖКУ на места связана с реализацией политики децентрализации. На этом акцентирует внимание специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук Геннадий Рябцев.

"В настоящее время часть тарифов, по-прежнему, утверждается НКРЭКУ. Поскольку предприятия, предоставляющие соответствующие услуги, являются ее лицензиатами. Речь о 27 предприятиях теплоснабжения и 53 – водоснабжения, – отмечает эксперт. – В дальнейшем же утверждение тарифов планируется передать в компетенцию органов местного самоуправления".

Скажется ли это на величине тарифов, пока сложно сказать, подчеркивает Геннадий Рябцев. Но отчеты НКРЭКУ свидетельствуют о том, что это возможно.

"Несколько лет назад, когда процесс передачи полномочий по формированию тарифов на места только начинался, НКРЭКУ привела ряд примеров необоснованного их повышения органами местного самоуправления. Причем ссылались тогда местные власти на несуществующий рост цен на газ и электроэнергию, – говорит эксперт. – А они тогда поставлялись в соответствии со спецобязательствами, установленными Кабмином для госпредприятий энергосектора".

В случае принятия данного законопроекта ВР, Геннадий Рябцев советует гражданам Украины больше обращать внимания не на решения, принимаемые в Киеве, а на обоснованность тарифов, которые будут утверждаться на местах.

Напомним, "Комментарии" узнали у экспертов, сколько еще будет продолжаться рост тарифов на коммунальные услуги и как этим могут воспользоваться политики накануне местных выборов.

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